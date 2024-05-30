Турецкие эксперты по туризму обеспокоены исчезновением среднего ценового сегмента в гостиничных предложениях, что может негативно повлиять на приток туристов. Раньше можно было найти отели на любой бюджет, но теперь выбор ограничен либо очень дешевыми, либо очень дорогими вариантами.

Высокие цены, по мнению специалистов, могут отпугнуть туристов, что приведет к кризису в сфере туризма и негативно скажется на экономике. Повышение стоимости отдыха связано с увеличением цен на проживание и авиаперевозки.

Несмотря на это, предложения для туристов со средним доходом все еще существуют, но их становится меньше, и найти свободные места в популярных отелях становится сложнее, сообщает Tourdom.Ru.

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