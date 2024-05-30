Турецкие эксперты по туризму обеспокоены исчезновением среднего ценового сегмента в гостиничных предложениях, что может негативно повлиять на приток туристов. Раньше можно было найти отели на любой бюджет, но теперь выбор ограничен либо очень дешевыми, либо очень дорогими вариантами.
Высокие цены, по мнению специалистов, могут отпугнуть туристов, что приведет к кризису в сфере туризма и негативно скажется на экономике. Повышение стоимости отдыха связано с увеличением цен на проживание и авиаперевозки.
Несмотря на это, предложения для туристов со средним доходом все еще существуют, но их становится меньше, и найти свободные места в популярных отелях становится сложнее, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Abuk SABUK (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Страны G7 были против увольнений Залужного и Курбакова
Страны G7 считают увольнение бывшего главкома Вооружённых Сил Украины Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова "разрушительными и непонятными" действиями, утверждает Financial Times, ссылаясь на своих источников.
Украина была предупреждена, что Байден не сможет посетить саммит в Швейцарии
Украина намеревается организовать саммит в Швейцарии 15-16 июня, несмотря на предупреждение американского правительства о том, что президент США Джо Байден, возможно, не сможет присутствовать на мероприятии в указанные даты, сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителей США.
"Автостат": дилеры прогнозируют стоимость новых Volga от 2,5 миллионов рублей
Недавно в России были представлены автомобили возрожденного бренда Volga, которые представляют собой переименованные китайские модели: седан Volga C40 (Changan Raeton Plus), среднеразмерный кроссовер Volga K30 (Oshan X5 Plus) и полноприводный кроссовер Volga K40 (Changan Uni-Z).
Врач Кашух сообщила, что от немытой клубники может заразиться глистами
Врач Екатерина Кашух предупредила о возможной опасности заражения глистами от немытой клубники. Из-за того, что клубника растет близко к земле, на ней могут находиться глисты, а также множество болезнетворных бактерий и вирусов, таких как кишечная палочка, кронобактер и листерии, которые могут вызвать серьезные расстройства ЖКТ.