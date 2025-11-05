Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Торт с кремом и мёдом
Торт с кремом и мёдом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 8:56

Добавляю ваниль и разрыхлитель — турецкий десерт выходит идеальным: секрет, что меняет вкус навсегда

Турецкий мокрый шоколадный кекс приобретает влажность благодаря какао-пропитке

Турецкий мокрый шоколадный кекс — десерт, в котором простые продукты превращаются в удивительно нежное лакомство. Его секрет в пропитке: горячий, только что испечённый кекс заливается густым какао-сиропом, благодаря чему становится влажным, пористым и невероятно ароматным. Несмотря на отсутствие шоколада в составе, вкус у него насыщенно-шоколадный, с мягкой молочной сладостью.

История и особенности рецепта

Название "турецкий мокрый кекс" (в оригинале — islak kek) появилось не случайно. В Турции такие десерты подают к чаю, и они должны быть максимально влажными и тающими во рту. В отличие от классических бисквитов, этот кекс не пересушивается, даже если постоит пару дней — всё благодаря густой какао-пропитке.

Что нужно для идеального кекса

Главная особенность рецепта — пропорции. Здесь всё построено на балансе между жидкими и сухими ингредиентами. Для теста понадобятся:

  • 2 яйца;

  • 140 г сахара;

  • 140 мл молока;

  • 140 мл растительного масла;

  • 140 г муки;

  • 3 ст. л. какао;

  • 1 ч. л. разрыхлителя;

  • 1 ч. л. ванильного сахара;

  • щепотка соли.

Для пропитки:

  • 160 мл молока;

  • 80 г сахара;

  • 50 мл растительного масла;

  • 2 ст. л. какао.

Для украшения — горсть грецких орехов.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовка продуктов. Яйца и молоко заранее достаньте из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Это обеспечит равномерное поднятие кекса.

  2. Замешивание теста. Яйца взбить с сахаром и ванилью до пышной массы. Влить масло и молоко, перемешать. Просеять муку с какао, разрыхлителем и солью. Соединить всё аккуратно силиконовой лопаткой, без миксера.

  3. Выпекание. Вылить тесто в форму (31x17 см), смазанную каплей масла. Печь при 180°C 35-40 минут. Проверить шпажкой: она должна выходить сухой.

  4. Подготовка пропитки. В сотейнике смешать сахар, какао, молоко и масло. При помешивании довести до кипения, варить 30 секунд.

  5. Пропитка. Горячий кекс наколоть шпажкой и разрезать на порции. Сразу залить горячей пропиткой и оставить до полного остывания.

  6. Украшение. Посыпать измельчёнными грецкими орехами.

Ошибки и как их избежать

  • Ошибка: добавили слишком много муки.
    Последствие: кекс получится плотным.
    Альтернатива: просеивайте муку и добавляйте постепенно, чтобы тесто оставалось мягким.

  • Ошибка: залили холодный кекс тёплой пропиткой.
    Последствие: пропитка не впитается.
    Альтернатива: кекс и сироп должны быть одинаково горячими.

  • Ошибка: перебили тесто миксером.
    Последствие: кекс осядет.
    Альтернатива: после добавления муки используйте только лопатку.

А что если…

Если хочется более выраженного шоколадного вкуса, можно добавить пару ложек растопленного темного шоколада в пропитку. А чтобы десерт стал кремовым, поверх остывшего кекса можно нанести тонкий слой сливочного сыра, взбитого с сахарной пудрой.

Таблица "Плюсы и минусы"

Параметр Плюсы Минусы
Вкус Богатый, насыщенный, шоколадный Может показаться слишком сладким
Приготовление Простое, не требует миксера Нужно ждать, пока остынет
Хранение Не сохнет до 3 дней Хранить только в холодильнике

Интересные факты

  1. В Турции "islak kek" подают тёплым, часто с шариком мороженого.

  2. В классическом варианте кекс делают на оливковом масле, что придаёт лёгкий фруктовый аромат.

  3. Пропитка — основа рецепта: её используют также для торта "турецкий брауни".

FAQ

Можно ли использовать какао-напиток вместо натурального какао?
Нет, он содержит сахар и крахмал, что изменит консистенцию теста.

Чем заменить растительное масло?
На растопленное сливочное — получится нежнее, но менее турецкий вкус.

Сколько хранится кекс?
До трёх дней в холодильнике под крышкой. Перед подачей можно слегка подогреть.

Мифы и правда

Миф: без шоколада десерт не получится шоколадным.
Правда: качественное какао придаёт насыщенный цвет и вкус, не хуже плиточного шоколада.

Миф: пропитка делает кекс мокрым только сверху.
Правда: если заливать горячим сиропом, влага распределится равномерно.

Миф: влажная выпечка быстро портится.
Правда: благодаря сахару и маслу кекс хранится дольше, чем обычный бисквит.

Исторический контекст

Турецкие кексы появились в 1970-х, когда в домашних пекарнях стали популярны рецепты "чая с десертом". Тогда хозяйки искали способ сделать выпечку более влажной без крема — и придумали заливать бисквит сладкой смесью какао и молока. С тех пор islak kek стал визитной карточкой домашней турецкой кухни.

Сазан в духовке в фольге с овощами приобретает нежную текстуру при запекании с лимоном и укропом сегодня в 5:20
Рыбный аромат, от которого соседи бегут: как сазан с овощами избавляет блюдо от неприятного запаха

Приготовьте нежного сазана в фольге с овощами — простой рецепт, который удивит вкусом и ароматом, идеальный для любого случая.

Несладкие профитроли с овощами сохраняют форму и вкус после охлаждения и наполнения сегодня в 4:23
Хрустящие шарики, наполненные секретом — этот рецепт профитролей заставит гостей просить добавку

Хотите удивить гостей неожиданным блюдом? Узнайте, как приготовить несладкие профитроли с овощными начинками и сделать их звездой вашего стола.

Творог с изюмом и яйцами для сырников на сковороде образует нежную текстуру при правильном замесе сегодня в 3:28
Забудьте про резиновые сырники: этот ингредиент делает их воздушными, как облако

Ароматные сырники с изюмом — идеальный завтрак для семьи. Узнайте, как сделать их пышными и вкусными, с секретами приготовления и полезными советами.

Роспотребнадзор: хранить яйца без холодильника можно не дольше трёх недель сегодня в 3:26
Не спешите с холодильником: свежие яйца умеют защищаться сами

Почему свежие яйца нельзя сразу класть в холодильник и как определить идеальные условия для их хранения, чтобы избежать бактерий и сохранить вкус.

Греческий салат с курицей получается ярче с помидорами черри и маслинами для пикантности сегодня в 2:30
Помидоры черри вместо обычных: как этот выбор делает салат ярче и вкуснее — без компромиссов

Классический греческий салат с курицей — яркий и сытный рецепт для праздничного стола или повседневного ужина.

Кулинар BBC Good Food Феннелл объяснила, почему горошек лучше авокадо для тостов сегодня в 2:16
Забудьте про авокадо для тостов: зелёный конкурент из морозилки оказался вкуснее и полезнее

Забудьте про авокадо — новый герой завтраков уже в вашей морозилке. Узнайте, как сделать нежный, ароматный и полезный тост с гуакамоле из горошка.

Кекс на кефире в духовке получается пышным и ароматным благодаря простым ингредиентам сегодня в 1:35
Ароматный кекс без заморочек: как кефир превращает обычное тесто в шедевр выпечки

Ароматный кекс на кефире — это классика, которая всегда радует. Попробуйте этот рецепт и откройте для себя новые грани домашней выпечки!

Кулинар Грег: запеканка сегодня в 1:15
Рис, говядина и немного магии: запеканка, которая понравится с первой ложки

Пикантная запеканка из говядины с рисом и фирменным соусом "Бэнг-Бэнг" — простой способ добавить яркости в будничный ужин и удивить близких вкусом.

Читать полностью »

