Домашний уют для зимы
Домашний уют для зимы
© https://unsplash.com by Oxana Melis is licensed under Free
Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 12:59

Новый год по-турецки удивляет с первых минут: эти традиции ломают привычные представления

Новый год в Турции сопровождается домашним ужином, лотереей и ритуалами на удачу — соцсети

Новый год в Турции — это не просто смена календаря, а особый вечер, в котором переплетаются домашний уют, шумные телешоу и маленькие ритуалы на удачу. Несмотря на отсутствие религиозного контекста, Yılbaşı давно стал одним из самых ожидаемых праздников года. В эту ночь улицы загораются огнями, дома наполняются ароматами традиционных блюд, а люди подводят итоги и загадывают желания. Об этом сообщает дзен-канал "Divelang — 17 иностранных языков".

Семейный формат и новогодний стол

Для большинства турецких семей Новый год — это прежде всего вечер дома, в кругу близких. Праздничный ужин готовят заранее, уделяя внимание не столько роскоши, сколько символике и разнообразию. На столе часто появляется запечённая индейка, которая со временем стала ассоциироваться именно с новогодней ночью. Её дополняют долма, разнообразные закуски meze и традиционные сладости, хорошо знакомые тем, кто интересуется турецкими сувенирами и гастрономией Стамбула. Баклава, рахат-лукум и засахаренные каштаны подаются как завершение вечера и знак изобилия. Во многих семьях принято встречать праздник в новой одежде — считается, что это помогает начать год с обновления и удачи.

Телевизионные традиции и украшения

Неотъемлемой частью праздника остаются национальные телешоу. Специальные новогодние программы идут практически на всех каналах и включают концерты, юмористические номера и музыкальные выступления. Особое место занимает государственная новогодняя лотерея Milli Piyango, розыгрыш которой многие смотрят всей семьёй. Параллельно с этим в домах появляются украшения: ёлки, гирлянды и световые композиции. Хотя праздник не связан с Рождеством, образ Noel Baba, аналога Санта-Клауса, хорошо знаком детям — именно он, по традиции, приносит подарки в ночь с 31 декабря на 1 января.

Ритуалы на удачу и подарки

В новогоднюю ночь в Турции можно заметить множество символических действий, которые должны привлечь благополучие. Одним из самых распространённых считается красная одежда — она ассоциируется со счастьем и любовью. Также популярны гранаты: их едят за праздничным столом или разбивают у входа в дом как символ достатка. Некоторые семьи в полночь открывают воду, веря, что вместе с ней год "потечёт" спокойно и без препятствий, а монеты у порога символизируют финансовую стабильность. Подарки при этом остаются скромными и символичными: сладости, небольшие наборы, предметы для дома или амулеты nazarlık, которые часто привозят из поездок по курортным регионам — от Стамбула до Анталии и других популярных направлений Турции. Главное здесь — знак внимания, а не стоимость.

Поздравления и фразы на турецком

Поздравления играют важную роль, особенно в переписке и открытках. Универсальными считаются фразы Mutlu yıllar! и Yeni yılınız kutlu olsun!. Часто добавляют пожелания здоровья, счастья и успеха, а для близких используют более тёплые формулировки о совместных моментах и сбывшихся мечтах. В деловой среде поздравления звучат сдержанно и акцентируются на успехах в работе и продолжении сотрудничества, что подчёркивает уважительный тон общения.

Новогодние традиции Турции показывают, как светский праздник может объединять людей независимо от взглядов и убеждений. Yılbaşı остаётся временем надежд, домашнего тепла и небольших символов, которые делают начало года особенным.

