Турция разрушит "игры сил", получающих указания из "темных центров" для дестабилизации обстановки в стране, поделился президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Недавно в турецкой провинции Кайсери произошли беспорядки после задержания полицией сирийца по делу о насилии над ребенком сирийского происхождения, который является его родственником.
Ребенка передали органам опеки, а мужчину посадили. Администрация президента Турции призвала к настороженности из-за возможных провокаций с целью нарушения мира и порядка в республике.
"В Турции после скорого вмешательства наших сил безопасности в происшествие в Кайсери обстановка успокоилась, и мы добились положительных результатов со всех сторон в кратчайшие сроки. Несмотря на то, что подобные ситуации могут возникать в нашей стране временно, мы не допустим, чтобы они усугублялись. Организации на сирийской стороне, борющиеся против террористических группировок, не дадут подобным происшествиям повториться", — заявил турецкий лидер журналистам в самолете по прибытии из Астаны.
По его словам, те, кто стремятся "нарушить атмосферу братства, распространяя расистские течения в Турции, исполняют указания, полученные от темных центров".
"Мы прекрасно понимаем, как нарушить… Мы не дадим тем, кто планирует хаос из-за пошлого инцидента. Наше государство внесло и продолжает вносить свой вклад в ситуацию в Кайсери. У нас в стране не допускают никому заменять себя правоохранительным, судебным и государственным органам. Могут они думать, что их коварные планы прочны, но наша общность, единство и солидарность способны нарушить все игры", — сообщил Эрдоган.
Согласно официальной информации от управления миграции, в настоящее время в Турции законно проживают более 3,1 миллиона сирийских беженцев, более полумиллиона из которых обосновались в Стамбуле.
Более 103 тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции за прошлый год, по данным июньского заявления министра внутренних дел Турции Али Ерликая.
По его словам, власти Турции активно борются с нелегальной миграцией: проведено более 7,6 тысяч операций, в результате задержаны почти 4,5 тысячи организаторов миграции.
Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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