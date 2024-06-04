Александр Михайленко, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой Института права и национальной безопасности РАНХИГС дал комментарий по поводу заявлений Турции о возможном вступлении в БРИКС, а так же о реакции России на возможность вступления Турции в организацию. Специально для Newsinfo.Ru.
По словам Михайленко, Турция видит интерес в БРИКС, т. к это крайне перспективная оргинизация, которая часто именуется "организацией нового типа" — она соответствует той многополярной системе, которая должна сформироваться.
Поэтому, Михайленко подчеркивает, что Турция "несомненно" видит себя одним из подобных полюсов, в свете этого ее желание вступить в БРИКС — естествнное.
"таким образом они могли бы реализовать и свои амбиции политические. И самое главное, что там и круг стран, которые участвуют, тоже примерно вот с такими же настроениями. Они настроены на что? На формирование нового мирового порядка. А новый мировой порядок — это три основных направления. Это новые нормы международные, то есть договоры, соглашения, новые принципы и новые организации. Так вот, как раз БРИКС является по этому третьему направлению (организации, международные институты) прообразом такого нового международного института, где по-другому решаются вопросы, связанные с устройством мира", — продолжает эксперт.
В свете этого, вступление Турции в БРИКС будет интересным для России из-за экономических перспектив.
Отвечая на вопрос, как Запад может отреагировать на вступление Турции в БРИКС, Михайленко напомнил, что Запад априоре реагирует на БРИКС отрицательно. Кроме Турции в БРИКС выстроилась очередь из стран, желающих вступить в организацию.
"поэтому, конечно же, геополитически, да и геоэкономически, ведь БРИКС уже сейчас больше по ВВП, по торговле, по другим показателям, чем та же Большая семерка. И поэтому, конечно же, отношение Запада вообще к БРИКСу и к любой стране, которая проявляет желание вступить в эту организацию, будет негативным", — объясняет Михайленко.
Кроме этого эксперт так же призвал обратить внимание на то, что Запад понимает, что подобне процессы неуколонные.
"им приходится мириться с этим и стараться какими-то действиями привлечь на свою сторону, чтобы сдержать процесс формирования нового порядка, в том числе новых институтов международных", - закончил свою мысль Михайленко.
Фото: www.flickr.com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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