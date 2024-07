Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в вопросе возможного присоединения Турции к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) существуют противоречия между ее обязательствами как члена НАТО и основополагающими принципами ШОС.

Песков подчеркнул, что Турция выразила намерение вступить в ШОС, но существуют определенные трудности, которые требуют обсуждения.

Он также отметил, что расширение ШОС является актуальной темой, поскольку многие страны проявляют интерес к этой организации. Точных сроков для вступления Турции в ШОС пока нет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении страны присоединиться к ШОС.

Фото: From Wikimedia Commons/ State Duma of the Russian Federation