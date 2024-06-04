Сказано сообщением пресс-службы главы управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики Фахреттина Алтуна, что власть в Турции уже не подчиняется директивам со стороны Запада и осуществляет свою собственную автономную стратегию.
Алутин заявил, что Турция больше не находится в положении, когда она принимает указания от стран Запада и не имеет возможности выработать свою самостоятельную политику и стратегию. Сегодня Турция придерживается устойчивой автономной политики и стратегии в своем регионе, является активным участником в международных вопросах.
По его мнению, западные средства массовой информации продолжают свою деятельность с целью изнурения Турции.
По словам Алтуна, Турция продолжает свою борьбу.
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