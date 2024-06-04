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Анкара: Турции, получающей указания Запада, больше нет
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:57

Анкара: Турции, получающей указания Запада, больше нет

Сказано сообщением пресс-службы главы управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики Фахреттина Алтуна, что власть в Турции уже не подчиняется директивам со стороны Запада и осуществляет свою собственную автономную стратегию.

Алутин заявил, что Турция больше не находится в положении, когда она принимает указания от стран Запада и не имеет возможности выработать свою самостоятельную политику и стратегию. Сегодня Турция придерживается устойчивой автономной политики и стратегии в своем регионе, является активным участником в международных вопросах.

По его мнению, западные средства массовой информации продолжают свою деятельность с целью изнурения Турции.

По словам Алтуна, Турция продолжает свою борьбу.

Фото: www.flickr.com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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