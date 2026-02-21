Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Аэропорт в Стамбуле
© commons.wikimedia.org by Milan Suvajac is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 14:20

Стамбул пахнет каштанами и переменами: Турция внезапно обошла Китай в битве за сердца туристов

Зимний сезон 2026 года ознаменовался тектоническим сдвигом в предпочтениях российских путешественников: сухой прагматизм и пакетные "лежаки" уступили место жажде интеллектуального насыщения. Турция, традиционно воспринимаемая как летняя Мекка all-inclusive, совершила невероятный рывок, обойдя по популярности даже экскурсионный гигант — Китай. Воздух Стамбула, пропитанный ароматом жареных каштанов и морской солью, стал для тысяч туристов отправной точкой вглубь истории, а спрос на сложные познавательные маршруты вырос в рекордные восемь раз.

Эстетика зимнего востока и возможность увидеть Каппадокию без изнуряющей жары создали уникальный прецедент. Пока одни ищут тишину в скрытых кварталах Тбилиси, другие выбирают многослойные маршруты, объединяющие сразу несколько климатических зон. Сегодняшний турист — это исследователь, который готов променять пассивный отдых на динамику авторских туров.

"Мы наблюдаем перерождение классических направлений. Турция зимой — это не про море, это про смыслы. Лидерство страны обусловлено не только логистикой, но и тем, что туроператоры наконец-то "распробовали" её внутренний потенциал: Месопотамию, античные города Эгейского побережья и гастрономические центры вроде Газиантепа. Это абсолютно европейский уровень сервиса при восточном колорите".

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Битва титанов: почему Турция обошла Китай

Турция удерживает первенство благодаря беспрецедентной вариативности. В 2026 году ключевым трендом стали программы "Золотого кольца Турции", которые позволяют за одну поездку увидеть неолитический Гёбекли-Тепе и сюрреалистичные ландшафты Каппадокии. В отличие от Китая, где для россиян сохраняются определенные визовые формальности и более сложная логистика, турецкое направление предлагает "бесшовный" опыт. Тем не менее, КНР прочно занимает второе место, где 38% запросов приходится на мегаполисы — Пекин и Шанхай.

Для тех, чей биометрический паспорт уже ломится от штампов, туроператоры предлагают необычные стыковки. Например, короткие стоповеры в Чэнду позволяют увидеть панд перед вылетом в третьи страны. Такой подход превращает обычную пересадку в полноценное мини-путешествие, что крайне ценится в эпоху тайм-менеджмента.

Юго-Восточная Азия переживает настоящий бум комбинированных туров. Современные маршруты позволяют за две недели реализовать сценарий, когда Азия раскрывается за один отпуск: от футуристичного Куала-Лумпура до пляжей Бали. Туристы стали более избирательны — вместо массовых локаций они ищут глубины, будь то храмы Ангкора в Камбодже или скрытые острова Индонезии вроде Комодо и Явы.

Особого упоминания заслуживает Япония и Южная Корея. Здесь экскурсионный отдых филигранно миксуется с активным: утром — посещение древнего храма, днем — скоростной спуск на горнолыжном курорте. Это удовлетворяет запрос на "сверхнасыщенность", когда каждая минута поездки должна приносить новый визуальный или тактильный опыт.

"Динамика спроса на Азию показывает, что россияне готовы к длительным перелетам ради качественного "контента". Если раньше в Таиланд летели за морем, то сейчас Бангкок, Чиангмай и Хуа Хин воспринимаются как самостоятельные культурные хабы. Люди хотят не просто смотреть, но и участвовать: в мастер-классах, локальных фестивалях или гастрономических турах".

эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Ближнее зарубежье и авторские новинки

Страны СНГ — Узбекистан, Грузия и Армения — прочно удерживают позиции в топ-10. Здесь драйвером выступает не только отсутствие языкового барьера, но и феноменальное развитие инфраструктуры. К примеру, Узбекистан с его тандемом Самарканда и Бухары стал эталоном восточного экскурсионного гостеприимства. Пока одни покоряют Кавказ, другие открывают для себя мосты Боснии и Герцеговины - это направление стало открытием сезона для взыскательной публики.

Для тех, кто предпочитает максимальное уединение, туроператоры интегрируют глэмпинги в экскурсионные программы. По аналогии с тем, как глэмпинг идет на Камчатку, подобные форматы появляются в Иордании (Вади-Рам) и Омане. Это позволяет ночевать под звездами в пустыне, не теряя при этом в комфорте и сервисе.

"Авторские маршруты — это ответ на усталость от массового продукта. Сегодня туристы готовы доплачивать за личность гида и нестандартную логистику. Например, мы видим всплеск интереса к турам "от моря до моря" в Иордании или сложным цепочкам по экзотическим странам вроде Бразилии или Кении. Это интеллектуальные инвестиции в себя".

специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

FAQ: ответы на ваши вопросы

Сколько стоит экскурсионный тур в 2026 году?
Средний чек на качественную программу без учета авиаперелета начинается от 200 000 рублей на двоих за неделю. В эту стоимость включено проживание, трансферы и услуги профессиональных гидов.

Нужен ли второй загранпаспорт для таких поездок?
Второй документ полезен, если вы подаете на визу в одну страну, но планируете поездку в другую. Закон РФ это разрешает, и это отличный "запасной выход" для активных путешественников.

Какие направления самые быстрорастущие?
Помимо Турции, взрывной рост показывают Вьетнам, Малайзия и Южная Корея. Среди направлений с высоким потенциалом также выделяются Иордания и Кения (сафари-туры).

Проверено экспертами: эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов, обозреватель туристических направлений Елена Кузнецова, специалист по инфраструктуре Андрей Волков.

