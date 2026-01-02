Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by nami yildirim is licensed under CC BY 3.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 16:51

Я искал, чем согреваются зимой на юго-востоке Турции — и нашёл мененгич, о котором мало кто знает

В Газиантепе пьют менeнгич кахвеси, ореховый напиток без кофеина — BBC Travel

На юго-востоке Турции, где зима приходит внезапно и приносит с собой холодные ветра с гор Таурус, у местных есть напиток, который заменяет кофе и при этом не содержит ни грамма кофеина. Его вкус ореховый, чуть горьковатый, а история уходит так глубоко, что кажется, будто он старше многих традиций, которые сегодня принято считать "древними". Об этом пишет BBC Travel.

Напиток, который вовсе не кофе

В Газиантепе — городе недалеко от сирийской границы — вместо привычного турецкого кофе часто выбирают мененгич кахвеси. Несмотря на название, это не кофейные зёрна, а обжаренные и перемолотые плоды дерева теребинта — разновидности дикого фисташкового дерева. Именно поэтому напиток получается густым, питательным и без кофеина, хотя по текстуре напоминает крепкий кофе с пенкой.

Один из самых известных адресов, где его можно попробовать, — Tahmis Kahvesi. Кофейня была основана в 1635 году и считается одной из старейших в мире. Здесь посетители согреваются у печи, а перед ними ставят маленькие стаканчики с напитком, покрытым плотным слоем пены — почти как крема на эспрессо.

Домашнее средство, которое передают в семьях

Мененгич в Газиантепе — не просто гастрономическая диковинка. Его воспринимают как традиционный зимний тоник, который пьют, когда чувствуют, что простуда подкрадывается. Гастрономический эксперт Филиз Хёсюкоглу, выросшая в этом городе, вспоминает, что в семье напиток подавали не ради удовольствия, а как заботу.

"Зимой, если у меня когда-либо возникал кашель или всхлипывал, моя семья говорила: 'пожалуйста, выпей это' и протягивала мне чашку мененгича", — вспоминал гастрономический эксперт Филиз Хёсюкоглу.

По её словам, в обычные дни люди собираются за чаем или турецким кофе, а менегич появляется тогда, когда кому-то нужно "поставить на ноги".

Когда традиция встречается с наукой

Современная медицина пока не дала напитку окончательных "официальных" бонусов, но исследования уже намекают, почему у него такая репутация. Клинических испытаний на людях немного, однако плоды теребинта известны высоким содержанием белков и минералов. Есть также предварительные данные о его антиоксидантных и противовоспалительных свойствах. Всё это хорошо ложится на народное представление о том, что менегич помогает пережить сезон простуд и восстановиться в холодную погоду.

История, уходящая в неолит

Традиция приготовления менегича в основном передаётся устно — от бабушек к внукам. Один из таких хранителей ремесла — Мустафа Зор, который занимается менегичем с 1970-х и до сих пор продаёт пасту из плодов в небольшом магазинчике. Он говорит, что в его деревне старшие женщины знали десятки способов применять менегич: добавляли в напитки, еду и даже домашние лечебные смеси.

А местные легенды связывают напиток и с османской историей: считается, что султан Мехмет IV мог попробовать его во время прохождения через регион в XVII веке. Но следы менегича могут оказаться ещё старше. Археоботаники нашли остатки диких фисташек на памятнике Гёбекли-Тепе — одном из самых древних известных культовых комплексов мира, построенном почти 12 000 лет назад. Это позволяет предполагать, что дикие плоды собирали и перерабатывали в пасту ещё охотники-собиратели эпохи неолита.

Как его собирают и почему он остаётся символом региона

Сбор плодов звучит почти как сцена из древнего быта: под деревом расстилают ткань и трясут ветви, пока сине-зелёные ягоды не осыпятся вниз. Затем их сушат, обжаривают, мелют — и получается густая паста, которую можно варить с водой или молоком. В Газиантепе такую пасту производят повсюду: её дробят на рынках, продают в банках, готовят в кофейнях и подают даже с местными закусками из жареного нута и семян.

Особое значение напитка подтверждает и современный статус: в 2024 году менегич из Газиантепа получил в Евросоюзе географическое указание — то есть признание того, что продукт связан именно с этим местом и его традицией.

Перед отъездом автор истории зашёл в ещё одну кофейню — Menengiç Kafe, расположенную в доме 1900 года в историческом центре города. Там хозяин заведения сформулировал отношение местных к этому напитку как к части идентичности.

"Для человека из Газиантепа невозможно представить жизнь без кофе Мененгич", — сказал владелец Зейнел Абидин Тахтачи.

Мененгич остаётся для Газиантепа тем, чем для других регионов становятся хлеб, специи или семейные рецепты: символом места, памяти и традиции, которую невозможно "забыть", потому что она буквально вшита в повседневность.

