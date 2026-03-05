Средиземноморский рай под прицелом: южные курорты рискуют ощутить дыхание большого шторма

Туристический рай под вопросом: обстановка на Ближнем Востоке вызывает сомнения в безопасности поездок в Турцию — одно из самых востребованных направлений для россиян. Эксперты обсуждают потенциальные риски для туристов в популярных средиземноморских курортах. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян и политолог, иранист Карине Геворгян поделились мнениями о геополитической напряженности. Об этом сообщается на сайте MosTimes.

По словам Геворгян, нестабильность на Ближнем Востоке распространяется по принципу сообщающихся сосудов, затрагивая соседние страны, включая Турцию. Политолог предупреждает о возможных внутренних потрясениях в крупных городах, которые могут затронуть даже курортные зоны.

"Я бы не полетела, подожжен весь регион. В Турции, я не говорю о курортных местах, в крупных городах все бурлило очень давно и может сорваться в штопор. А тогда это перекинется и на курорты", — сказала Геворгян.

В отличие от этого, Мкртчян считает отдых в Турции полностью безопасным, поскольку туристические регионы удалены от зон конфликта на полторы тысячи километров. По его оценке, туроператоры направляют отдыхающих в Анталию, Мармарис и Бодрум, избегая пограничных зон. Кроме того, на фоне роста цен в России Турция остается выгодным вариантом: недельный тур в четырехзвездочный отель "все включено" для двоих обойдется примерно в 100 тысяч рублей с перелетом и страховкой.