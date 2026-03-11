Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Damien Halleux Radermecker is licensed under CC BY-SA 2.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 14:07

Турция поднимает флаг в разгар кризиса: почему она становится лучшим выбором для россиян в 2026 году

Весной 2026 года, когда первые теплые лучи пробиваются сквозь московские тучи, а в воздухе витает запах цветущей сирени, тревожные новости из Персидского залива заставляют переосмыслить летние планы. Туристы, привыкшие к золотым пляжам ОАЭ зимой, теперь смотрят на Турцию как на надежный вариант. Кризис привел к рекомендациям МИД и Минэкономразвития избегать шести ближневосточных стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, что замедлило бронирования по всем направлениям. Цены на авиабилеты растут, а поток перераспределяется — вопрос в том, сколько россиян хлынет на анатолийские курорты.

Генеральный директор Coral Travel Осман Тав на Aegean Workshop в Москве осторожно оценил перспективы: прорывного роста ждать не стоит, но Турция может перехватить часть спроса. Летом прошлого года ее доля в продажах туроператоров достигала 40 процентов, в то время как ОАЭ держались на 3-7 процентах. Многофакторность ситуации усложняет прогнозы — от глобальных событий до локальных цен.

"Кризис в Персидском заливе действительно перенаправляет потоки, но Турция уже лидер летнего сезона для россиян. Перехватим ли мы туристов из ОАЭ? Скорее стабилизируем спрос, чем удвоим его — логистика и цены на билеты сыграют ключевую роль".

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Логистика: как кризис меняет маршруты

Прямые рейсы в ОАЭ под вопросом, а стыковки удлиняют путь на часы — вот реальность лета 2026. Пилоты чертят круги вокруг зон конфликта, добавляя топлива и времени в полет, как в случае с маршрутами на Сейшелы и Дубай. Для Турции это шанс: лоукостеры с пересадками в Стамбуле экономят до 30 процентов бюджета, но требуют точного тайминга. Багаж не потеряется, если выбрать чартеры Coral Travel — их логистика отлажена до минут.

Туроператоры договариваются с авиакомпаниями, чтобы минимизировать удар по кошельку. Представьте: билет Анталия-Москва вместо Дубая обойдется на 15-20 тысяч дешевле, с вылетом в удобное время.

Аналогично безопасным коридорам полетов Турция предлагает стабильные маршруты без сюрпризов.

Безопасность: риски и альтернативы

МИД закрыл двери в шесть стран залива — от Бахрейна до ОАЭ. Страховка теперь должна включать эвакуацию вертолетом, а вода из крана под запретом даже в отелях. Турция выигрывает: ее побережье — зона низких рисков, с проверенной инфраструктурой. Избегайте туристических ловушек, фокусируясь на аутентичных рынках Анталии на рассвете.

"Турция — надежный якорь в хаосе: проверенные рейсы, страховки без пробелов и местные гиды, знающие каждую тропу. Переток из ОАЭ возможен, но безопасность на первом месте".

эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Смотрите на альтернативы вроде замен Дубаю в Азии, но Турция ближе и дешевле.

Прогноз: сколько туристов примет Турция

Осман Тав прогнозирует осторожный прирост: не миллионы, но заметный сдвиг. Доля Турции уже 35-40 процентов летом, ОАЭ — спад до 3 процентов. Если кризис затянется, добавим 5-10 процентов потока. Многофакторно: цены, погода, мировые новости. Бронируйте заранее — спады кратки.

Сравните с кризисами в Азии, где топливо дорожает, — Турция стабильнее.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько вырастет поток в Турцию? До 10 процентов от ближневосточного спада, по оценкам экспертов.
  • Влияет ли кризис на цены билетов? Да, но туроператоры смягчают рост.
  • Безопасна ли Турция летом? Да, с правильной страховкой и маршрутами.
  • Бронировать сейчас? Да, до пика спроса.
Проверено экспертом: эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

