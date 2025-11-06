Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
"Князь Владимир" в порту Сочи
© fleetphoto.ru by alexleo is licensed under Creative Commons Международная лицензия Attribution 4.0
Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 13:00

55 долларов — и вы уже в другой стране: паромный маршрут, о котором никто не верил, что он вернётся

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Россией: первый рейс Трабзон — Сочи состоялся

После многолетнего перерыва между Турцией и Россией вновь заработала паромная линия. Вечером, в 21:10 по московскому времени, судно вышло из турецкого Трабзона и взяло курс на Сочи. Путешествие рассчитано на 12 часов — прибытие запланировано на девять утра следующего дня. На борту — двадцать пассажиров, ставших первыми участниками возрожденного маршрута.

Паромное сообщение между странами существовало с 1993 года, но в 2011-м было приостановлено. Возобновление линии стало результатом многомесячной подготовки и согласований с обеих сторон.

"Технический запуск состоялся 15 октября", — отметил директор по развитию морской транспортной инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

По его словам, регулярные рейсы будут выполняться дважды в неделю, а стоимость билетов начинается от 55 долларов.

Условия путешествия и особенности судна

Паром оборудован всем необходимым для комфортного плавания. Судно вмещает до 450 пассажиров:

  • 93 места расположены в отдельном зале с самолетными креслами;
  • остальные — в уютных каютах с удобствами.

Кроме того, на борту предусмотрено пространство для 20 грузовых фур и 200 легковых автомобилей. Это делает маршрут не только туристическим, но и логистически значимым, особенно для перевозчиков и бизнеса, работающего между двумя странами.

Как поехать: шаг за шагом

  1. Забронировать билет через онлайн-сервисы перевозчика или в кассах портов Сочи и Трабзона.
  2. Прибыть в порт за 2-3 часа до отправления — это необходимо для прохождения таможенных и паспортных процедур.
  3. При необходимости оформить страховку путешественника.
  4. Проверить условия провоза багажа и автомобилей — на сайте компании есть актуальные лимиты.
  5. После прибытия воспользоваться внутренним транспортом до нужного курорта или города.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка билета в день отправления.
    Последствие: Места могут быть распроданы, особенно в высокий сезон.
    Альтернатива: Бронировать заранее — минимум за неделю до поездки.
  • Ошибка: Отсутствие медицинской страховки.
    Последствие: Возможные сложности при обращении за медицинской помощью.
    Альтернатива: Оформить недорогой полис в одной из российских или турецких страховых компаний.

А что если путешествие станет регулярным?

Эксперты уверены, что постоянные рейсы оживят туристический поток между странами и помогут бизнесу. Регулярное сообщение может стать стимулом для развития черноморских портов, а также повысит интерес к путешествиям "по воде" — экологичной и романтичной альтернативе авиаперелётам.

Плюсы и минусы маршрута

Плюсы

Минусы

Прямое сообщение между Сочи и Трабзоном

Зависимость от погодных условий

Возможность перевозить авто и груз

Долгое время пути по сравнению с самолётом

Удобный график — дважды в неделю

Пока ограниченное количество рейсов

Комфортные каюты и питание на борту

Нужна виза для граждан обеих стран

Мифы и правда

  • Миф: Паром работает только летом.
    Правда: Планируются рейсы круглый год, с корректировкой расписания в зависимости от погоды.
  • Миф: Переезд занимает сутки.
    Правда: Путешествие длится 12 часов — в два раза быстрее, чем раньше.
  • Миф: На борту нет удобств.
    Правда: Предусмотрены каюты, питание и зоны отдыха.

Исторический контекст

В середине-XIX века крупнейшая российская компания по морским перевозкам, Russian Steam Navigation and Trading Company (ROPiT), уже вела регулярные пароходные маршруты между Одессой и Константинополем (Стамбулом) и другими портами Османской империи.

