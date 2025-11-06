55 долларов — и вы уже в другой стране: паромный маршрут, о котором никто не верил, что он вернётся
После многолетнего перерыва между Турцией и Россией вновь заработала паромная линия. Вечером, в 21:10 по московскому времени, судно вышло из турецкого Трабзона и взяло курс на Сочи. Путешествие рассчитано на 12 часов — прибытие запланировано на девять утра следующего дня. На борту — двадцать пассажиров, ставших первыми участниками возрожденного маршрута.
Паромное сообщение между странами существовало с 1993 года, но в 2011-м было приостановлено. Возобновление линии стало результатом многомесячной подготовки и согласований с обеих сторон.
"Технический запуск состоялся 15 октября", — отметил директор по развитию морской транспортной инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
По его словам, регулярные рейсы будут выполняться дважды в неделю, а стоимость билетов начинается от 55 долларов.
Условия путешествия и особенности судна
Паром оборудован всем необходимым для комфортного плавания. Судно вмещает до 450 пассажиров:
- 93 места расположены в отдельном зале с самолетными креслами;
- остальные — в уютных каютах с удобствами.
Кроме того, на борту предусмотрено пространство для 20 грузовых фур и 200 легковых автомобилей. Это делает маршрут не только туристическим, но и логистически значимым, особенно для перевозчиков и бизнеса, работающего между двумя странами.
Как поехать: шаг за шагом
- Забронировать билет через онлайн-сервисы перевозчика или в кассах портов Сочи и Трабзона.
- Прибыть в порт за 2-3 часа до отправления — это необходимо для прохождения таможенных и паспортных процедур.
- При необходимости оформить страховку путешественника.
- Проверить условия провоза багажа и автомобилей — на сайте компании есть актуальные лимиты.
- После прибытия воспользоваться внутренним транспортом до нужного курорта или города.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Покупка билета в день отправления.
Последствие: Места могут быть распроданы, особенно в высокий сезон.
Альтернатива: Бронировать заранее — минимум за неделю до поездки.
- Ошибка: Отсутствие медицинской страховки.
Последствие: Возможные сложности при обращении за медицинской помощью.
Альтернатива: Оформить недорогой полис в одной из российских или турецких страховых компаний.
А что если путешествие станет регулярным?
Эксперты уверены, что постоянные рейсы оживят туристический поток между странами и помогут бизнесу. Регулярное сообщение может стать стимулом для развития черноморских портов, а также повысит интерес к путешествиям "по воде" — экологичной и романтичной альтернативе авиаперелётам.
Плюсы и минусы маршрута
|
Плюсы
|
Минусы
|
Прямое сообщение между Сочи и Трабзоном
|
Зависимость от погодных условий
|
Возможность перевозить авто и груз
|
Долгое время пути по сравнению с самолётом
|
Удобный график — дважды в неделю
|
Пока ограниченное количество рейсов
|
Комфортные каюты и питание на борту
|
Нужна виза для граждан обеих стран
Мифы и правда
- Миф: Паром работает только летом.
Правда: Планируются рейсы круглый год, с корректировкой расписания в зависимости от погоды.
- Миф: Переезд занимает сутки.
Правда: Путешествие длится 12 часов — в два раза быстрее, чем раньше.
- Миф: На борту нет удобств.
Правда: Предусмотрены каюты, питание и зоны отдыха.
Исторический контекст
В середине-XIX века крупнейшая российская компания по морским перевозкам, Russian Steam Navigation and Trading Company (ROPiT), уже вела регулярные пароходные маршруты между Одессой и Константинополем (Стамбулом) и другими портами Османской империи.
