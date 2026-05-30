Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 14:18

Не покупайте туры в Турцию прямо сейчас: названа точная дата, когда цены рухнут в несколько раз

В Турции местные жители устроили настоящий бунт против родных курортов. Цены на отдых взлетели до небес, заставив турок искать альтернативу за границей. Греческие острова и Египет уже принимают первых "беглецов" от турецкого оверпрайса. Для россиян же это отличный шанс урвать горящие путевки по сниженным ценам уже с середины июня.

"В Турции наблюдается настоящая стагнация внутреннего туризма. Отели, рассчитанные на массового туриста, столкнулись с тем, что их основные клиенты — сами турки — просто не могут себе позволить отдых. Это вынужденная мера, связанная с общей экономической ситуацией в стране, которая напрямую бьет по покупательской способности населения. Отелиры пытаются сохранить рентабельность, но, похоже, достигают обратного эффекта — отпугивают даже лояльную аудиторию".

Почему турки бойкотируют свои курорты

Внутренний туристический рынок Турции переживает не лучшие времена. Собственные граждане страны демонстрируют бойкот популярным курортам на Средиземном и Эгейском морях. Даже в преддверии Курбан-байрама, праздника, который обычно обеспечивал полную загрузку отелей, местное население предпочитает держаться подальше от Антальи, Аланьи и Бодрума.

Причина такого поворота — экономические реалии: тотальное падение покупательной способности сделало отдых на родине непозволительной роскошью. Цены на проживание в отелях "все включено" выросли в несколько раз, как и стоимость обедов в прибрежных ресторанах. Даже простые удовольствия вроде аренды шезлонга или зонтика на пляже стали ощутимо бить по карману. Всё это вызывает справедливое негодование у местных жителей, которые не готовы платить за сервис, не соответствующий заявленным ценам.

Отельеры, рассчитывавшие на праздничные бронирования как на спасение от финансовых проблем, оказались в пролёте. Тысячи номеров, которые должны были быть забиты под завязку, остаются пустыми. Этот "социальный бунт" местных жителей может кардинально изменить расстановку сил на курортах.

Где отдыхают турки вместо Антальи

Турки, известные своим прагматизмом, быстро нашли замену родному побережью. Часть среднего класса теперь выбирает греческие острова, такие как Родос, Кос и Лесбос. Греция, в свою очередь, упростила визовый режим для граждан Турции, предлагая практически безвизовый въезд прямо в портах. Это открывает новые возможности для тех, кто ищет более доступный отдых.

Более обеспеченные турецкие семьи предпочитают направляться на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По системе "все включено", с учётом перелёта, отдых в Египте обходится им значительно дешевле, а уровень сервиса и гостеприимства зачастую превосходит домашний. Выбор этих направлений показывает, что главная цель — найти оптимальное соотношение цены и качества, что сегодня сложно найти на турецких курортах.

Этот исход местных жителей с популярных направлений не остался незамеченным. Греческие острова и курорты Красного моря ощутили приток новых туристов, в то время как турецкие отели столкнулись с невиданным ранее "аншлагом наоборот".

"Ситуация на турецком побережье — это яркий пример того, как деструктивная ценовая политика ведет к потере клиентской базы. Вместо того чтобы гибко реагировать на меняющийся рынок и покупательскую способность, отельеры решили идти по пути наименьшего сопротивления, взвинчивая цены. Теперь они столкнулись с последствиями: туристы, как местные, так и потенциальные зарубежные, ищут более выгодные и честные предложения. Для россиян это шанс, но здесь важна оперативность и готовность ловить момент".

Эксперт по туризму Андрей Волков

Выгода для российских туристов

Для российских путешественников массовый исход местных туристов из Турции несет прямые выгоды. Автоматическое разгрузка прибрежных зон означает конец дефицита мест у моря и сокращение очередей на шведском столе. Те отельеры, кто остался с полупустыми номерами, будут вынуждены агрессивно снижать цены, чтобы спасти сезон. Это окно возможностей для россиян, которые хотят получить премиальный отдых по разумной цене.

Эксперты советуют планировать поездки на период после окончания Курбан-байрама, ориентировочно с 20-х чисел июня. Именно тогда, когда праздничная суета утихнет, отели начнут жестко демпинговать. В этот момент можно будет поймать по-настоящему "горящие" предложения и насладиться отдыхом на полупустом побережье без лишних трат.

Эра ценового диктата Антальи, похоже, подходит к концу. Разворот турецкого рынка в сторону ценового демпинга возвращает индустрии туризма здравый смысл, обещая комфортный летний отдых для пакетных и самостоятельных путешественников из России.

Вопросы и ответы

Почему турецкие отели стали такими дорогими?
Причина в высокой внутренней инфляции и желании отельеров компенсировать прошлые убытки за счет резкого повышения цен. Куда едут турки вместо своих курортов?
Основные направления — греческие острова (Родос, Кос, Лесбос) и египетские курорты (Хургада, Шарм-эль-Шейх). Когда россиянам лучше всего бронировать туры в Турцию, чтобы сэкономить?
Оптимальное время — с 20-х чисел июня, сразу после окончания религиозных праздников, когда отели начнут предлагать значительные скидки. Есть ли риски в бронировании туров по низким ценам?
Риски минимальны. По сути, это нормализация цен после периода завышенных тарифов. Главное — быть готовым к оперативному бронированию, как только появятся выгодные предложения.

Проверено экспертом: эксперт по туризму Андрей Волков

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

