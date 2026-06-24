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Алания
Алания
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Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 16:43

Аланья превратилась в "золотую клетку": куда на самом деле переезжают рациональные туристы

В Аланье летом слышно больше не шума прибоя, а сигналов о сдаче квартир: объявления исчезают за день, а цены на аренду растут быстрее, чем успевает приехать новая смена туристов. В жару кондиционеры во дворах работают нон-стоп, а люди на ресепшенах говорят о дефиците приличных вариантов по разумной цене. Те, кто живёт здесь давно и получает доход в рублях или фиксированной иностранной валюте, начали считать каждую коммуналку и каждый метр жилья. В результате привычные маршруты жизни меняются: искать замену береговой Аланье стали шире, а внимание российских экспатов переключилось на более дешёвые города побережья.

"Миграция из раскрученных курортов в менее дорогие города — закономерная реакция на рост цен. Люди смотрят не только на цену квартиры, но и на расходы на питание, транспорт и медобслуживание. Мерсин привлекает сочетанием более низких арендных ставок и развитой инфраструктуры для постоянного проживания. Перекладываться с пляжного образа жизни на более спокойный вариант — практичный выбор для тех, кто планирует оставаться в Турции надолго", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru консультант по планированию путешествий Дмитрий Гаврилов.

Консультант по планированию путешествий Дмитрий Гаврилов

Причины роста цен в Аланье

Туристический поток в Аланью вырос, и это ударило по рынку жилья: короткие сроки аренды и спрос на квартиры у моря подняли ставку для постоянных жильцов. Спрос разгоняет сезонный приток, а владельцы квартир предпочитают краткосрочные договоры — они приносят больше, чем долгосрочная аренда. В итоге свободных и недорогих вариантов становится всё меньше, а тот, кто привязан к фиксированному доходу, вынужден искать альтернативы.

Местная аренда подорожала сильнее, чем услуги и продукты, потому что владельцы стараются заработать на турсезоне. Для тех, кто привык платить в рублях или получать пенсию в валюте, разница ощутима: рост арендной платы съедает значительную долю бюджета. При этом рынок остаётся живым: новые предложения появляются, но чаще по более высоким ценам.

"Рост стоимости жизни в Аланье привел к тому, что иностранные граждане, особенно россияне, начали активно искать новые направления. Мерсин стал главным фаворитом благодаря своей доступности и более демократичным ценам на недвижимость", — отмечают аналитики рынка.

Почему россияне едут в Мерсин

Мерсин предлагает более низкие арендные ставки по сравнению с вузловыми курортами Анталии. Здесь меньше туристической толпы летом, и это отражается в цене: жильё уходит долгосрочно и дешевле, чем в Аланье. Для тех, кто не готов отказываться от турецкого климата, Мерсин стал логичным выбором по соотношению цена/качество.

Город сохраняет доступ к большим магазинам и медицинским центрам, но при этом предлагает жилые районы с более умеренными тарифами. Это важно для семей и пенсионеров: регулярные расходы ниже, и можно планировать бюджет на месяцы вперёд. Многие россияне выбирают районы ближе к центру города, где с удобством решаются бытовые вопросы.

Переезд часто начинается с аренды на полгода-год, чтобы понять район и проверить транспортную доступность. Нативную информацию о переменах в туристическом рынке можно почитать в обзорах: когда цены рухнут, — там сравнивают популярные направления и дают временные ориентиры.

Рынок недвижимости в Мерсине

Местные риелторы фиксируют рост интереса со стороны иностранцев, и это уже видно в количестве просмотров и запросов на объекты. Но спрос пока не перешёл в ажиотаж: многие покупатели выбирают осторожный подход и смотрят варианты, пригодные для круглогодичного проживания. Это даёт возможность найти компромисс между ценой и качеством жилья.

На рынке много новых проектов и вторичного фонда — от небольших квартир до таунхаусов. Цены остаются ниже, чем в раскрученных курортных зонах, но динамика меняется: чем дольше длится поток покупателей, тем быстрее растут запросы к инфраструктуре. Инвесторам и переселяющимся стоит учитывать сроки и реальные расходы на содержание жилья.

При выборе квартиры полезно проверить все документы и местные регламенты по покупке иностранцами. Также имеет смысл заранее поискать отзывы о районах и посмотреть, как решаются вопросы с налогами и коммуналкой — это уменьшает риск неожиданных расходов в первые месяцы жизни.

Практические советы при переезде

Планируйте переезд через аренду на 3-6 месяцев: это даст время выбрать район и оценить транспорт и сервисы. Сразу сравнивайте счёт за коммуналку и интернет в потенциальных квартирах — они влияют на общие расходы не меньше аренды. Не оставляйте проверку документов на последний момент: договор аренды и передаточные акты должны быть в порядке.

Если цель — покупка, договоритесь о консультации с местным юристом и риелтором, которые знают практику оформления для иностранцев. При этом учитывайте, что условия получения видов на жительство и налоги могут отличаться по регионам, поэтому полезно уточнять их до сделки. Дополнительную информацию о выборе региона и сравнениях можно найти в материалах по внутренним и зарубежным направлениям, например сравнение расходов на отдых.

Наконец, готовьте бюджет с запасом на непредвиденные траты: ремонт, замены бытовой техники и адаптация жилья под круглый год. Это защитит от резких финансовых ударов в первые месяцы жизни на новом месте.

"Инфраструктура Мерсина быстро адаптируется к притоку жителей: растёт число супермаркетов, клиник и сервисов для постоянного проживания. Это снижает скрытые расходы, которые обычно появляются у переселенцев. Однако стоит учесть, что рост интереса может поднять цены в ближайшие сезоны, поэтому решать надо взвешенно и с расчётом на длительность пребывания", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков.

Специалист по организации поездок и туристической инфраструктуре Андрей Волков

FAQ

Ответы на ваши вопросы Стоит ли сразу покупать жильё в Мерсине?
Лучше сначала снять на несколько месяцев и оценить район; покупка оправдана при уверенности в планах на 2-3 года.
Насколько дешевле Мерсин по сравнению с Аланьей?
Разница видна в аренде и повседневных расходах: Мерсин предлагает более низкие ставки, но точные цифры зависят от района и типа жилья.
Какие районы Мерсина выбрать для постоянного проживания?
Ищите районы с развитой инфраструктурой и хорошим доступом к магазинам и клиникам; короткие экскурсии по городу помогут понять удобство логистики.
Нужно ли сразу оформлять ВНЖ при переезде?
Не обязательно сразу, но стоит узнать актуальные правила и сроки оформления, чтобы не столкнуться с ограничениями при долгом проживании.

Проверено экспертом: Консультант по планированию путешествий Дмитрий Гаврилов

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Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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