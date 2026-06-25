Самостоятельная Турция стала роскошью: почему дикарем отдыхать теперь в разы дороже

Самостоятельный отпуск в Турции ещё недавно считался способом срезать расходы, но сейчас эта схема трещит по швам. В Анталье килограмм куриной грудки уже тянет на 240 лир, десяток яиц — на 75, а проезд на автобусе стоит 20 лир за короткую поездку. На заправках бензин держится у отметки 43 лиры за литр, и даже аренда машины быстро превращается в тяжёлую статью расходов. На этом фоне двухнедельная поездка без отеля легко выходит за 100 000 рублей на человека, если считать только дорогу, еду и базовые перемещения.

"Когда турецкие специалисты свели воедино все обязательные ежедневные траты обычного туриста в Анталье вне стен отеля, реальные цифры июня повергли в шок. Подсчет показывает, что просто на самую скудную еду из магазина, питьевую воду и минимальные автобусные разъезды без каких-либо излишеств один человек в Турции тратит не менее 35 000 рублей за две недели". главный редактор Александр Гордиец

Цены в магазинах и на транспорте

Турецкие экономисты посчитали, что розница и услуги на курортах ушли вверх на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И это не про редкие покупки на пляже, а про обычную корзину: молоко до 48 лир за литр, яйца — не дешевле 75 лир за десяток, куриная грудка — 240 лир за килограмм. Говядина тоже бьёт по кошельку: от 680 лир за килограмм мяса далеко не лучшего качества.

Переход на готовку дома ситуацию почти не спасает. Турист всё равно упирается в кассу супермаркета, а потом ещё и в транспортные расходы. Проезд по Antalyakart подорожал до 20 лир за короткую поездку, и даже обычные перемещения по городу уже нельзя назвать мелочью.

Отдельная история — топливо. Литр бензина на заправках Shell и Petrol Ofisi держится на уровне 43 лир, поэтому машина становится дорогой игрушкой, а не способом сэкономить. Аренда автомобиля сама по себе может съесть около 45 000 рублей в неделю, так что поездка быстро превращается в цепочку лишних трат.

Почему самостоятельная поездка дороже тура

В сухом остатке картина простая: даже без ресторанов, кафе и лишних развлечений две недели в Турции обходятся очень дорого. На еду из магазина, воду и автобусные поездки уходит не меньше 35 000 рублей, если считать по минимальной планке. Это уже не тот формат, где можно "пережить на копейки".

К этим расходам добавляется перелёт из Москвы. Сейчас он стоит минимум 35 тысяч рублей в обе стороны, и это только дорога. После сложения этих сумм получается около 100 000 рублей на одного человека, причём без жилья.

На этом фоне готовые туры выглядят заметно спокойнее для кошелька. В материале отдельно сравнивают эту сумму с Египтом, где пакет на двоих с полным "всё включено" стоит 112-120 тысяч рублей. Разница здесь уже не в удобстве, а в простой арифметике.

"Самостоятельный отдых в Турции сегодня требует очень точного расчёта. Человек может не ходить по ресторанам и всё равно попасть на серьёзные траты уже на базовой корзине и городских поездках. Когда к этому прибавляется перелёт, бюджет почти всегда становится выше ожидаемого. Поэтому сравнивать такую поездку нужно не с мечтой, а с готовым туром и общими расходами на весь срок". эксперт по туризму Елена Кузнецова

Ответы на популярные вопросы

Почему цены так сильно выросли?

Турецкие экономические ведомства связывают это с инфляцией, которая ударила по курортным зонам и рознице. Из-за этого обычные покупки стали заметно дороже.

Можно ли сэкономить, если не ходить в кафе?

Полностью сэкономить не получится. Даже при готовке дома, покупках в супермаркете и поездках на автобусе расходы остаются высокими.

Сколько уходит только на базовые траты за две недели?

Не меньше 35 000 рублей на человека по минимальному расчёту. Это без учёта жилья и перелёта.

Почему туры сейчас выглядят выгоднее?

Потому что самостоятельная поездка складывается из дорогих мелочей, а пакет часто уже включает питание и проживание. На фоне 100 000 рублей без отеля готовый вариант оказывается проще для бюджета.

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