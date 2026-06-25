Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стамбул
Стамбул
© commons.wikimedia.org by Dmitry Kolesnikov is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 19:19

Самостоятельная Турция стала роскошью: почему дикарем отдыхать теперь в разы дороже

Самостоятельный отпуск в Турции ещё недавно считался способом срезать расходы, но сейчас эта схема трещит по швам. В Анталье килограмм куриной грудки уже тянет на 240 лир, десяток яиц — на 75, а проезд на автобусе стоит 20 лир за короткую поездку. На заправках бензин держится у отметки 43 лиры за литр, и даже аренда машины быстро превращается в тяжёлую статью расходов. На этом фоне двухнедельная поездка без отеля легко выходит за 100 000 рублей на человека, если считать только дорогу, еду и базовые перемещения.

"Когда турецкие специалисты свели воедино все обязательные ежедневные траты обычного туриста в Анталье вне стен отеля, реальные цифры июня повергли в шок. Подсчет показывает, что просто на самую скудную еду из магазина, питьевую воду и минимальные автобусные разъезды без каких-либо излишеств один человек в Турции тратит не менее 35 000 рублей за две недели".

главный редактор Александр Гордиец

Цены в магазинах и на транспорте

Турецкие экономисты посчитали, что розница и услуги на курортах ушли вверх на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И это не про редкие покупки на пляже, а про обычную корзину: молоко до 48 лир за литр, яйца — не дешевле 75 лир за десяток, куриная грудка — 240 лир за килограмм. Говядина тоже бьёт по кошельку: от 680 лир за килограмм мяса далеко не лучшего качества.

Переход на готовку дома ситуацию почти не спасает. Турист всё равно упирается в кассу супермаркета, а потом ещё и в транспортные расходы. Проезд по Antalyakart подорожал до 20 лир за короткую поездку, и даже обычные перемещения по городу уже нельзя назвать мелочью.

Отдельная история — топливо. Литр бензина на заправках Shell и Petrol Ofisi держится на уровне 43 лир, поэтому машина становится дорогой игрушкой, а не способом сэкономить. Аренда автомобиля сама по себе может съесть около 45 000 рублей в неделю, так что поездка быстро превращается в цепочку лишних трат.

Почему самостоятельная поездка дороже тура

В сухом остатке картина простая: даже без ресторанов, кафе и лишних развлечений две недели в Турции обходятся очень дорого. На еду из магазина, воду и автобусные поездки уходит не меньше 35 000 рублей, если считать по минимальной планке. Это уже не тот формат, где можно "пережить на копейки".

К этим расходам добавляется перелёт из Москвы. Сейчас он стоит минимум 35 тысяч рублей в обе стороны, и это только дорога. После сложения этих сумм получается около 100 000 рублей на одного человека, причём без жилья.

На этом фоне готовые туры выглядят заметно спокойнее для кошелька. В материале отдельно сравнивают эту сумму с Египтом, где пакет на двоих с полным "всё включено" стоит 112-120 тысяч рублей. Разница здесь уже не в удобстве, а в простой арифметике.

"Самостоятельный отдых в Турции сегодня требует очень точного расчёта. Человек может не ходить по ресторанам и всё равно попасть на серьёзные траты уже на базовой корзине и городских поездках. Когда к этому прибавляется перелёт, бюджет почти всегда становится выше ожидаемого. Поэтому сравнивать такую поездку нужно не с мечтой, а с готовым туром и общими расходами на весь срок".

эксперт по туризму Елена Кузнецова

Ответы на популярные вопросы

Почему цены так сильно выросли?
Турецкие экономические ведомства связывают это с инфляцией, которая ударила по курортным зонам и рознице. Из-за этого обычные покупки стали заметно дороже.

Можно ли сэкономить, если не ходить в кафе?
Полностью сэкономить не получится. Даже при готовке дома, покупках в супермаркете и поездках на автобусе расходы остаются высокими.

Сколько уходит только на базовые траты за две недели?
Не меньше 35 000 рублей на человека по минимальному расчёту. Это без учёта жилья и перелёта.

Почему туры сейчас выглядят выгоднее?
Потому что самостоятельная поездка складывается из дорогих мелочей, а пакет часто уже включает питание и проживание. На фоне 100 000 рублей без отеля готовый вариант оказывается проще для бюджета.

Проверено экспертом: эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Читайте также

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вся правда об авиа-гигиене: 5 мест в самолете, которые кишат бактериями, пока вы спите в носках 19.06.2026 в 17:11

Любители ходить босиком по салону лайнера даже не догадываются, что каждая такая прогулка неизбежно меняет чистоту пространства вокруг их собственного кресла.

Читать полностью » Вас обманывают прямо за завтраком: три уловки турецких отелей, чтобы вы ели меньше 19.06.2026 в 13:06

Отпуск в Турции сменил ритм: отели перешли на новые методы подачи блюд, которые незаметно меняют привычки гостей и влияют на выбор продуктов за столом.

Читать полностью » Еда как у местных: как питаться на 200 рублей в день и остаться здоровым 19.06.2026 в 7:03

Поездка во Вьетнам обернется серьезными неприятностями, если выискивать экономию в первом попавшемся ларьке с едой и не знать локальных правил гигиены.

Читать полностью » Лучшая альтернатива Анталье: где в Турции отдыхают те, кто ценит роскошь и уединение 17.06.2026 в 18:47

Курорт переживает небывалый ажиотаж, вынуждая отельеров и владельцев яхт экстренно реагировать на меняющиеся предпочтения состоятельных путешественников.

Читать полностью » Египет больше не бюджетный: за что теперь придется доплачивать на каждом шагу 17.06.2026 в 14:37

Поездки на главные курорты теперь требуют иного подхода к планированию, так как привычная доступность дополнительных услуг осталась в далеком прошлом.

Читать полностью » Мир меняет вектор: какой опасный 17.06.2026 в 8:32

Миллионы людей пересматривают свои планы на отпуск, отказываясь от изнуряющей жары в пользу прохладных направлений, которые раньше считались экзотикой.

Читать полностью » Виза в Европу стала проверкой кошелька: без этой суммы ничего не поможет 16.06.2026 в 12:45

Эксперт по туризму Алексан Мкртчян назвал NewsInfo условия, при которых реально получить шенгенскую визу.

Читать полностью » Побег из офиса на 30 дней: в какие 3 страны россияне массово бросают работу и уезжают на целый месяц 07.06.2026 в 18:28

На фоне меняющихся цен эксперты выявили перечень стран, где привычный комфорт всё еще доступен без лишних трат и долговых обязательств в новом сезоне.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Как собрать армию спецназа в саду: список растений для привлечения полезных насекомых
Наука
Планета содрогнулась от Венесуэлы до Японии: что стоит за серией мощных землетрясений
Садоводство
Свой сад — свои специи: гид по выращиванию пряных трав для идеальных блюд
Красота и здоровье
Газировка в детстве запускает опасную привычку: вот чем потом расплачивается организм
Советы и рекомендации
Укус пчелы может стать опасным за минуты: что нужно сделать сразу
Экономика
Новый жилищный вклад на старте: кому он откроет двери в собственное жилье
Общество
Успех в работе или семейный кризис: вот что часто рушит отношения
Садоводство
Тыква обожает опилки, но только если вы соблюдаете эти 3 важных правила
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet