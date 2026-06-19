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Шведский стол в отеле
Шведский стол в отеле
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Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 13:06

Вас обманывают прямо за завтраком: три уловки турецких отелей, чтобы вы ели меньше

В ресторане отеля в Турции уже к середине обеда слышно, как скрипят вилки по тарелке: часть гостей быстро заполняет посуду и так же быстро отходит от линии. На улице жарко, в воздухе пахнет выпечкой и грилем, а за стойкой люди меняют подносы с едой почти без пауз. В прошлом сезоне шведский стол для многих был про "накладывать сколько хочется", а в этом летом всё чаще выходит иначе. Турецкие СМИ пишут, что отельеры решают проблему пищевых отходов без штрафов и громких скандалов — через то, как подают блюда и как выглядит выдача. А для туристов из России это означает простое: привычка "набрать гору и потом решить" может не совпасть с новыми правилами сервиса.

"Если гость накладывает "про запас”, еда остывает или остаётся на тарелке — дальше начинаются и жалобы, и потери. В турах обычно делают упор на питание, но именно в зоне выдачи многие вещи решают мелочи: порядок блюд, расстояние до нужных позиций и размер посуды. Когда отель подталкивает к маленьким порциям, гостям проще попасть в баланс: поел, добавил при желании и не накопил лишнее. Это влияет и на планирование дня: к шведскому столу лучше подходить не "одним заходом на всё”, а в темпе горячего обновления".

Должность ("role" в списках) Дмитрий Гаврилов

Что меняется на шведском столе в Турции

Турецкое издание Turizm Gazetesi пишет, что пищевые отходы для отелей стали вопросом выживания. При этом вместо прямых наказаний они нашли схему, где клиент сам меняет привычное поведение: без крика на ресепшен и без штрафных бумажек. Суть — в мягком давлении через внешний вид линии и порядок выдачи.

Отдельно подчёркивается экономический эффект: утверждается, что такие меры снижают расходы кухни на 30%. Для туриста это обычно незаметно как "политика отеля”, но очень чувствуется по тарелке и скорости обслуживания: берут больше "лёгкого старта” и реже доходят до деликатесов.

Три рабочих трюка от отелей

Первый — тарелки меньшего размера. Их делают визуально "быстрозаполняемыми", и человек считывает сигнал: еды будто много. Итог — большинство останавливается раньше, чем планировало, даже если на старте хотелось "разогнаться".

Второй — раскладка блюд по линии. В начало ставят выпечку, хлеб, пиде и гарниры. Голодные гости хватают эти позиции первыми, наедаются ими и дальше чаще уже не тянутся к мясу.

Третий — деликатесы стараются убрать подальше от входа в ресторан. Мясо, рыбу и морепродукты размещают ближе к грилю или за закрытыми витринами, а свободная выдача всё чаще уступает порционной. Стоять в очереди и просить добавку многим психологически сложно — и часть гостей просто проходит мимо.

Издание Turizm Gazetesi также приводит пример расчёта, который звучит как "если изменить поведение даже у небольшой доли гостей, у отеля уже заметная экономия”. По словам главного редактора Турпром Александра Гордиеца, "Борьба за недоеденные круассаны на шведском столе — это чистая экономика, которая в кризисной Турции стала главным трендом даже в люксовых "пятерках”. Исследования показывают, что если всего один из десяти гостей перестанет выбрасывать выпечку, отель на 300 номеров сбережет около 7'300 изделий и сохранит в бюджете почти 9'000 долларов в год".

Как не уйти с голодом

Совет из практики — заходить в ресторан и не закрепляться в первой трети линии, где выставляют выпечку и другие более доступные блюда. Гости, которые сразу идут в конец зала к грилю и к закрытым витринам, быстрее попадают в нужные позиции — мясо, рыба, морепродукты.

Второе правило — брать еду маленькими порциями и возвращаться за горячим. Логика простая: подходить несколько раз, пока блюда обновляются, чтобы не собирать "гору”, которая потом остывает. Плюс это снижает риск неприятных ситуаций — и перед персоналом не нужно "объяснять тарелку”, и живот не страдает от переедания.

Если вы привыкли к формату "один заход и всё”, новый порядок может ломать привычку. Чтобы адаптироваться, полезно заранее решить, что именно вы хотите на тарелке: например, один вариант основного блюда и одна добавка, а дальше — только по мере необходимости. Такой способ как раз помогает не конфликтовать с новой механикой выдачи.

Почему это бьёт по ожиданиям россиян

Российский туристский опыт привык к тому, что шведский стол — это свобода на уровне ощущений: взял, попробовал, добрал. Теперь же в описанном механизме "добавки” завязаны на дистанцию до нужной позиции, очередность и порционную подачу. Внешне это выглядит как забота об экологии, но по факту работает как жёсткая экономия.

Ранее отели боролись с обжорством грубо — штрафами в 20-50 евро за полные тарелки на выброс. В этот раз подход тоньше: от гостей ждут самоконтроля через стыд и сложности доступа к деликатесам. Поэтому в сезоне 2026 многим туристам стоит ожидать "мягких” табличек и порционную логику с мясом и морепродуктами.

"В отеле почти всегда есть два сценария: либо человек берет много и потом "доедает как получится”, либо он собирает тарелку осознанно и возвращается за добавкой. Когда подают порционно или прячут деликатесы ближе к грилю, второй сценарий считывается легче. Для планирования поездки это важно: лучше заранее настроиться на несколько коротких подходов к раздаче, чем пытаться удержать всё на одной тарелке. Тогда вы и питание получаете стабильнее, и лишние отходы не возникают без вашего участия".

Должность ("role" в списках) Светлана Кузнецова

FAQ

Что именно "ломают” в шведском столе?
Убирают привычный принцип "набрал сразу много”. Тарелки делают меньше, первые позиции линии — более доступные, а мясо и морепродукты часто размещают дальше и выдают порционно.

Это касается только дешёвых отелей?
В материале упоминают, что такие правила доходят и до дорогих категорий, включая "пятёрки”.

Как обойти эти ограничения, если хочется попробовать мясо?
Идите в конец зала к грилю и закрытым витринам и берите небольшими порциями, возвращаясь несколько раз за горячим.

На что ориентироваться, если боюсь остаться голодным?
Подстроиться под частые подходы: не делайте "первый заход на весь день”, лучше собрать тарелку под аппетит и добавлять только после свежей подачи.

Проверено экспертом: специалист по планированию поездок и маршрутов Дмитрий Гаврилов

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Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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