Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Турецкий базар
Турецкий базар
© Pravda.ru by Максим Ланин is licensed under public domain
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 14:31

Сырная революция в Турции: ищите надпись мелким шрифтом — сразу отличите подделку от оригинала

Заходя в турецкий супермаркет в разгар отпускного сезона, легко растеряться среди ярких упаковок, обещающих аутентичный гастрономический опыт. Случается, что аппетитный "деревенский сыр" при ближайшем рассмотрении на завтраке в отеле или дома оказывается безвкусной субстанцией с химическим привкусом, а "фундучное" печенье не видело орехов даже в снах технолога. Проблема скрытых имитаций — классическая головная боль туристов. Еще обиднее становится, когда вместо деликатесов в багаж отправляется переработанный суррогат, замаскированный под традиционное лакомство.

"Регулирование состава продуктов — это способ сохранить гастрономическую идентичность региона. Если потребитель видит на прилавке название известного сорта, он вправе ожидать соблюдения определенной технологии производства. Использование маркетинговых имен вводит в заблуждение, обесценивая труд настоящих ремесленников", — подчеркнул эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов.

Сырные легенды под запретом

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции инициировало жесткую проверку, которая призвана очистить полки магазинов от фальсификата. Под удар попала практика присвоения имен традиционных продуктов обычным плавленым массам. Теперь названия вроде "кашар", "чечил" или "тулум" смогут носить только те изделия, что прошли полный цикл строгого технологического контроля.

Власти решительно настроены против превращения культурных кодов в маркетинговые ловушки. Производителям, которые перерабатывали сырное сырье, добавляя в него ароматизаторы и красители для придания "товарного" вида, придется менять стратегию. Это фундаментальное изменение правил игры для любителей привезти съедобные сувениры из поездки.

Согласно отчету издания Dünya, подобные меры направлены на защиту потребителя от некачественной продукции. Потребитель, выбирающий продукт на полке, не должен проводить химический анализ, чтобы понять, что именно он покупает. Запрет на использование "громких" наименований для переработанных продуктов — это шаг к прозрачности, которая давно назрела в турецком ритейле.

Маркировка: честный подход к составу

Новые стандарты требуют предельной ясности в оформлении упаковки. Если внутри находится плавленый сырный продукт, изготовитель обязан нанести четкую пометку на лицевую часть этикетки. Размер шрифта для такого уведомления строго регламентирован и не должен быть менее 3 миллиметров.

Чиновники отдельно указали, что термины, описывающие форму или способ употребления — такие как "намазываемый" или "для тостов" — больше не могут выступать в качестве основного наименования товара. Они не вправе быть крупнее, чем главная надпись, обозначающая реальный тип продукта, находящегося в пачке.

Тем, кто планирует оптимизировать расходы в отпуске и внимательно следить за качеством питания, стоит приготовиться к смене дизайна привычных товаров. Ассортимент магазинов станет понятнее, однако часть продукции, ранее маскировавшейся под премиум-сегмент, либо исчезнет из продажи, либо вынужденно переименуется, раскрыв свою истинную сущность.

Что скрывают клубничные вафли

Ограничения коснулись не только молочной продукции, но и кондитерского сектора. Власти запретили эксплуатировать вкусовые ассоциации там, где нет натуральных ингредиентов. Если вафли или печенье не содержат бананов, клубники или орехов, называть их "банановыми" или "фундучными" категорически нельзя.

Производителей обязали использовать формулировку "ароматизированный" на каждой упаковке, где вкус достигнут искусственно. Это позволит туристам трезво оценивать соотношение цены и качества товара. Если раньше покупатель платил за красивую картинку с ягодами на коробке, то теперь состав станет доминирующим фактором в принятии решения о покупке.

Подобные требования к качеству — это попытка защитить гастрономическую репутацию Турции в глазах мирового сообщества. Даже с учетом новых правил, привычка изучать состав на обороте упаковки остается самым надежным инструментом контроля. Это убережет от лишних трат на синтетические заменители, которые не имеют ничего общего с настоящим вкусом турецких сладостей.

"Турция последовательно ужесточает стандарты, чтобы соответствовать запросам взыскательных туристов. Для путешественника важно уметь считывать такие маркеры честности производителя. Это экономит не только деньги, но и исключает разочарование от покупок, которые на деле оказываются лишь имитацией привычных брендов", — резюмировала эксперт по туризму Елена Кузнецова.

FAQ

Как изменится дизайн упаковок в магазинах?
Основная информация о составе станет крупнее, а названия больше не будут вводить в заблуждение относительно содержимого.
Можно ли будет найти привычные сыры по старым названиям?
Они останутся, но только на тех продуктах, которые соответствуют традиционной рецептуре и стандартам качества.
Что делать, если на упаковке написано "банановое печенье"?
Ищите пометку "ароматизированный" — теперь она обязательна, если продукт не содержит натуральных бананов.
Как новые правила влияют на бюджет туриста?
Они исключают переплату за дешевые суррогаты, которые раньше продавались по цене настоящих деликатесов.

Проверено экспертом: эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Читайте также

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

16.05.2026 в 9:36

Эксперты рассказали об особенностях пребывания в закрытой стране, где обычное действие может быть расценено как диверсия, а маршруты строго контролируются.

Читать полностью » Путь открыт, но с условием: новая безвизовая страна ждет россиян 12.05.2026 в 8:32

Саудовская Аравия делает шаг к открытости для россиян, предлагая летние путешествия без лишних бюрократических формальностей.

Читать полностью » Отзывы на сайте отеля лучше не читать первыми: настоящие жалобы туристов нужно искать в другом месте 08.05.2026 в 15:15

Путешественник Игорь Серебряный рассказал NewsInfo, где туристам искать честные отзывы об отелях.

Читать полностью » Виртуальные прогулки по крышам Петербурга становятся приманкой для детей: почему эти сайты хотят запретить 07.05.2026 в 14:53

Эксперт по туризму Виктория Подольская объяснила NewsInfo, чем опасны виртуальные экскурсии по крышам Петербурга.

Читать полностью » Стеклянная банка в траве опаснее спички: почему такой мусор в лесу нельзя оставлять 04.05.2026 в 13:06

Лесовед Андрей Лысиков напомнил NewsInfo о правилах поведения в лесу в пожароопасный сезон.

Читать полностью » Бесплатная ручная кладь останется, но радоваться рано: авиакомпании нашли другой способ взять свое 27.04.2026 в 15:36

Эксперт по туризму Алексан Мкртчян рассказал NewsInfo, ждать ли введения в России платы за ручную кладь в авиаперелетах.

Читать полностью » Шторы есть, а окна нет: где туристам лучше не бронировать ночлег 24.04.2026 в 14:42

Эксперт по туризму Галина Дехтярь рассказала NewsInfo, по каким критериям выбрать хостел.

Читать полностью » Билеты куплены, отель забронирован, а вас не выпускают: главные причины запрета и как их избежать 22.04.2026 в 15:21

Многие путешественники узнают о проблемах с законом непосредственно перед вылетом, когда исправить ситуацию уже невозможно из-за инертности ведомственных баз.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Один литр настоя на ведро чистой воды: смородина полностью избавится от кислинки и станет сахарной
Технологии
Роскомнадзор взялся за IP-адреса: что изменится для абонентов
Советы и рекомендации
Клеща нельзя хватать за это место: вот что нужно сделать после укуса паразита
Авто и мото
Центры городов могут отдать каршерингу бесплатно: за красивой инициативой нашли скрытый смысл
Недвижимость
Цветовой манифест 2026: самый доступный и эффектный способ радикального изменения комнат без капитального ремонта
Еда
Принудительная диета для "Алёнки": похудение легендарной стограммовой плитки до критических 75 на прилавках супермаркетов
ЦФО
Куда прятаться — под плитку? Жители Орла в ярости от раскаленного города после вырубки деревьев
ПФО
Что сейчас происходит на Свободе и Сенной: новые подробности строительства метро в Нижнем Новгороде
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet