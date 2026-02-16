Смешала индейку с клюквенным соусом — булочки пропали с противня мгновенно

Иногда лучшие блюда рождаются из остатков и превращаются в новый фаворит стола. Слайдеры с индейкой и клюквой — именно такой случай: мягкие булочки, расплавленный сыр и сладко-пряный акцент исчезают с противня за считанные минуты. Их можно приготовить как из праздничной запечённой индейки, так и из готовой нарезки из магазина.

Идея для остатков и не только

Эти мини-бургеры особенно выручают после Рождества или Дня благодарения, когда в холодильнике остаётся индейка и немного подливки. Однако запекать целую птицу специально не обязательно — подойдёт и готовая индейка из деликатесного отдела.

В основе — 12 мягких белых булочек, две чайные ложки дижонской горчицы и четверть чашки майонеза. Понадобится около двух стаканов нарезанной или измельчённой индейки, четверть чашки клюквенного соуса и, по желанию, столько же оставшейся подливки. Для сырного слоя используют восемь ломтиков швейцарского сыра, но подойдут и проволоне, гауда, моцарелла или бри.

Булочки разрезают горизонтально, не разделяя их полностью, чтобы ускорить сборку. На нижнюю часть наносят горчицу и майонез, затем равномерно распределяют индейку. Если есть подливка, её аккуратно поливают поверх мяса — это добавляет сочности. Далее ложкой выкладывают клюквенный соус, который балансирует насыщенность сыра и масла.

Чесночная глазурь и запекание

Отдельное внимание заслуживает масляная глазурь, придающая булочкам аромат чесночного хлеба. Для неё растапливают 80 г несолёного сливочного масла и смешивают его со столовой ложкой мелко нарезанной петрушки, половиной чайной ложки морской соли и чайной ложкой чесночного порошка.

Ломтики сыра укладывают поверх начинки, слегка перекрывая их — это помогает слайдерам держать форму после выпекания. Булочки накрывают верхней частью, перекладывают в форму так, чтобы они соприкасались, и щедро смазывают чесночным маслом.

Запекают при 200 °C (180 °C с конвекцией) сначала под фольгой около 15 минут, затем ещё 8-10 минут без неё, пока верх не станет золотистым, а сыр полностью не расплавится.

Вариации и подача

Когда основа готова, можно экспериментировать с добавками. Подойдут карамелизированный лук, немного начинки из запечённого мяса, свежий шпинат или руккола, нарезанные маринованные огурцы или даже ломтики халапеньо для остроты.

Готовые слайдеры разрезают ножом между булочками и подают горячими. Лучше всего есть их сразу, пока сыр тянется, а верх остаётся хрустящим. При необходимости остатки можно хранить в холодильнике до суток и разогреть в духовке 6-8 минут.