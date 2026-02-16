Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Булочки
Булочки
© Public domain
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 15:27

Смешала индейку с клюквенным соусом — булочки пропали с противня мгновенно

Иногда лучшие блюда рождаются из остатков и превращаются в новый фаворит стола. Слайдеры с индейкой и клюквой — именно такой случай: мягкие булочки, расплавленный сыр и сладко-пряный акцент исчезают с противня за считанные минуты. Их можно приготовить как из праздничной запечённой индейки, так и из готовой нарезки из магазина.

Идея для остатков и не только

Эти мини-бургеры особенно выручают после Рождества или Дня благодарения, когда в холодильнике остаётся индейка и немного подливки. Однако запекать целую птицу специально не обязательно — подойдёт и готовая индейка из деликатесного отдела.

В основе — 12 мягких белых булочек, две чайные ложки дижонской горчицы и четверть чашки майонеза. Понадобится около двух стаканов нарезанной или измельчённой индейки, четверть чашки клюквенного соуса и, по желанию, столько же оставшейся подливки. Для сырного слоя используют восемь ломтиков швейцарского сыра, но подойдут и проволоне, гауда, моцарелла или бри.

Булочки разрезают горизонтально, не разделяя их полностью, чтобы ускорить сборку. На нижнюю часть наносят горчицу и майонез, затем равномерно распределяют индейку. Если есть подливка, её аккуратно поливают поверх мяса — это добавляет сочности. Далее ложкой выкладывают клюквенный соус, который балансирует насыщенность сыра и масла.

Чесночная глазурь и запекание

Отдельное внимание заслуживает масляная глазурь, придающая булочкам аромат чесночного хлеба. Для неё растапливают 80 г несолёного сливочного масла и смешивают его со столовой ложкой мелко нарезанной петрушки, половиной чайной ложки морской соли и чайной ложкой чесночного порошка.

Ломтики сыра укладывают поверх начинки, слегка перекрывая их — это помогает слайдерам держать форму после выпекания. Булочки накрывают верхней частью, перекладывают в форму так, чтобы они соприкасались, и щедро смазывают чесночным маслом.

Запекают при 200 °C (180 °C с конвекцией) сначала под фольгой около 15 минут, затем ещё 8-10 минут без неё, пока верх не станет золотистым, а сыр полностью не расплавится.

Вариации и подача

Когда основа готова, можно экспериментировать с добавками. Подойдут карамелизированный лук, немного начинки из запечённого мяса, свежий шпинат или руккола, нарезанные маринованные огурцы или даже ломтики халапеньо для остроты.

Готовые слайдеры разрезают ножом между булочками и подают горячими. Лучше всего есть их сразу, пока сыр тянется, а верх остаётся хрустящим. При необходимости остатки можно хранить в холодильнике до суток и разогреть в духовке 6-8 минут.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Беру чеснок и сыр — через 10 минут на столе румяный блин, который затмевает пиццу 14.02.2026 в 7:35

В поисках нового вкуса? Откройте для себя простые и ароматные блины с сыром и чесноком, которые легко приготовить.

Читать полностью » Шоколадное печенье с отпечатком в форме сердца покоряет с первого взгляда — готовится за 10 минут 13.02.2026 в 16:29

Шоколадное печенье с отпечатком пальца в форме сердца — идеальное угощение для Дня всех влюблённых.

Читать полностью » Белый шоколад с необычным составом: так ли он полезен, как обычный 13.02.2026 в 15:59

Диетолог Юлия Дробышева объяснила NewsInfo, почему белый шоколад нельзя считать настоящим шоколадом.

Читать полностью » Сковорода остаётся чистой, а блины — идеальными: простой рецепт экономит масло и нервы на Масленицу 13.02.2026 в 15:05

Брендшеф раскрыл неожиданный способ приготовить блины без соли, сахара и масла. Один из вариантов удивляет даже тех, кто печёт их годами.

Читать полностью » Беру лосось и майонез — ужин готов за 15 минут: рыба тает во рту и не пересыхает 13.02.2026 в 11:38

Узнайте, как вкусно запечь лосось всего из двух ингредиентов, с простым рецептом и без лишних усилий.

Читать полностью » Овсянка надоела? Меняю всего 1 деталь — и завтрак держит сытость до обеда 13.02.2026 в 8:21

Простые приёмы превращают овсянку из однообразного блюда в сытный завтрак: цельный овёс, молочная основа, жиры и белок, специи и контроль порции.

Читать полностью » Выбрали рецепт из 5 ингредиентов — горячий домашний суп спас холодный вечер 12.02.2026 в 18:55

Зимой особенно важен комфорт, и этот томатный суп с минимальными усилиями станет вашим идеальным выбором.

Читать полностью » Запускают желудок: эти крупы полезнее привычных гарниров 12.02.2026 в 13:53

Диетолог Дарья Русакова рассказала NewsInfo, какие крупы полезнее гречки и риса.

Читать полностью »

Новости
Наука
Огромный и непоколебимый — но меньше, чем думали: свежие измерения переписали размеры Юпитера
Питомцы
Маленькая квартира не приговор — породы, которые чувствуют себя как во дворце
Авто и мото
BYD Seal 06 GT готовят как "убийцу" Toyota Corolla — всё решит один выбор
Недвижимость
Добавляю каплю аптечного средства в воду для глажки: хлопок перестанет мяться через 5 минут
Недвижимость
Гостевая ванная превращается в антирекламу дома: 7 деталей, которые нужно убрать до звонка в дверь
Красота и здоровье
Зрение тает, как лёд на солнце: привычки, из-за которых мир однажды станет размытым
Недвижимость
Валик для шерсти больше не покупаю — заменила его одной вещью из ванной
Садоводство
Листья желтеют, а земля мокрая — одна ошибка превращает уход в "добивание"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet