Турция не планирует вступать в конфликт на Украине, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в письменном интервью журналу Newsweek.



Он подчеркнул, что страна придерживается мирных принципов, ищет решения через диалог, а не через насилие. Эрдоган отметил, что для Украины конфликт оказался более вредным, чем полезным.



По его словам, Анкара активно общается с обеими сторонами, стараясь содействовать мирному урегулированию ситуации. Проведение встреч в Анталье и Стамбуле создало важную площадку для диалога.



Инициативы Турции в Черном море и поставки зерна не были просто экономической деятельностью, а также способом поощрить дипломатию и урегулирование конфликта.



Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, цель этой операции — защита людей, подвергавшихся действиям киевского режима.



Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой, обусловленной безопасностями и рисками, которые не предоставляли других альтернатив.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)