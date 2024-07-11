Турция не планирует вступать в конфликт на Украине, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в письменном интервью журналу Newsweek.
Он подчеркнул, что страна придерживается мирных принципов, ищет решения через диалог, а не через насилие. Эрдоган отметил, что для Украины конфликт оказался более вредным, чем полезным.
По его словам, Анкара активно общается с обеими сторонами, стараясь содействовать мирному урегулированию ситуации. Проведение встреч в Анталье и Стамбуле создало важную площадку для диалога.
Инициативы Турции в Черном море и поставки зерна не были просто экономической деятельностью, а также способом поощрить дипломатию и урегулирование конфликта.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, цель этой операции — защита людей, подвергавшихся действиям киевского режима.
Путин назвал спецоперацию вынужденной мерой, обусловленной безопасностями и рисками, которые не предоставляли других альтернатив.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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