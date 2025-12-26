Туризм для молодежи под ключ: что ждет участников программы Больше, чем путешествие в 2026 году

17-18 декабря в Москве прошла стратегическая сессия проектных офисов программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Мероприятие объединило два ключевых направления — молодежную политику и туристическую отрасль. Об этом сообщает ТурПром.

Программа "Больше, чем путешествие": рост и развитие

В 2025 году в проекте приняло участие более 320 тыс. россиян, и в следующем году ожидается, что эта цифра увеличится. Уже в 2026 году программа перейдет в новую фазу развития: планируются изменения в правилах участия, появление новых форматов и маршрутов, а путешествия станут еще более доступными для молодежи.

Спикеры сессии, среди которых были представители федеральных органов власти, эксперты туриндустрии и участники проектных офисов из всех 89 субъектов Российской Федерации, представили план совместной работы программы с регионами. Также была заложена основа для формирования концепции развития полезных путешествий для молодежи по всей стране до 2030 года.

Новые мероприятия и конкурсы

В рамках программы на 2026 год планируется проведение более 50 мероприятий и конкурсов. Одним из главных станет Всероссийский семейный туристский фестиваль, который объединит семьи и семейные династии путешественников со всех уголков страны.

Гендиректор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина подробно рассказала о инструментах, которые программа предлагает регионам для совместной работы. По её мнению, все образовательные продукты программы имеют государственную лицензию, что позволяет участникам проходить бесплатное обучение и получать официальные удостоверения или дипломы в зависимости от объема программы.

"Это особенно ценно для специалистов туриндустрии и молодежи, заинтересованной в профессиональном росте", — прокомментировала Олеся Тетерина.

Конкурс "Знать. Любить. Гордиться!"

Еще одной важной задачей программы станет проведение конкурса для молодежной аудитории "Знать. Любить. Гордиться!". 500 победителей получат уникальные и эмоционально насыщенные поездки, такие как путешествия в Долину Гейзеров на Камчатке, на Плато Путорана в Красноярском крае, на Ленские столбы и другие уникальные места. В рамках конкурса участники будут изучать не только свой регион, но и всю страну через туризм, историю, культуру и традиции.

"Конкурс является уникальной площадкой, дающей возможность молодым людям по всей стране рассказать об объектах гордости своего региона и продемонстрировать знания о своей малой Родине", — отметила Олеся Тетерина.

Региональные инициативы и перспективы

Гендиректор проекта также добавила, что "Больше, чем путешествие" уже подготовило экскурсионные маршруты почти во всех субъектах России, включая маршруты, посвященные 80-летию Победы. Эти маршруты будут доступны для всех, и регионы смогут не только участвовать, но и становиться соавторами, совместно разрабатывая содержание и задания для молодежи.

Руководитель агентства молодежной политики Красноярского края и член экспертного совета программы "Больше, чем путешествие" Виктор Коломиец отметил, что в Красноярском крае уже созданы почти 400 километров маркированных туристических троп и проведены популярные "Дни единых действий" для школьников.

"Для нас развитие молодежного и пешеходного туризма — это не просто воспитательная работа, а реальная борьба за человеческий капитал", — подытожил Виктор Коломиец.

