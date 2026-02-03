Февраль в Турине оказался совсем не “тихим” — карнавал, шоколад и аперитивы захватывают город

Февраль в Италии часто считают "тихим" месяцем, когда города замирают после праздников. Но у подножия Альп Турин в это время, наоборот, набирает темп — улицы заполняют карнавальные шествия, площади пахнут какао, а в старых кафе вспоминают, что значит настоящий аперитив. Здесь зима не отнимает впечатления, а делает их более заметными — от ярмарок до длинных обедов, к которым располагает холод. Об этом пишет тревел-обозреватель Зсофия Сафар.

Начало месяца: карнавал, рынки и городские шествия

С 1 по 15 февраля Турин живёт в ритме карнавала: праздники проходят в разных районах, а процессии и уличные представления превращают обычные рыночные дни в маленькие спектакли. Одно из самых "туринских" мест для знакомства с этой атмосферой — антикварный рынок Балон на площади Борго Дора, который работает по выходным.

Винтажная мебель, гравюры и сувениры здесь соседствуют с карнавальными масками, а рядом можно увидеть исторические реконструкции — от римских легионов до персонажей савойской эпохи.

Особое место занимает местная маска руснента, чьё имя на диалекте означает "ржавый" и напоминает о связи квартала со старинными вещами и блошиной торговлей. В феврале к прогулке по рынку часто добавляют сезонные сладости: тонкие хрустящие буги, щедро посыпанные сахарной пудрой. Для семейного формата многие выбирают парк делла Пеллерина, где проходит большая карнавальная ярмарка. Кульминация праздников приходится на 15 февраля у реки По, когда артисты в масках выходят на воду на лодках и завершают сезон на набережной Мурацци.

Середина февраля: шоколадный Турин и вкус города

Почти одновременно с финальными карнавальными событиями в городе разворачивается CioccolaTò — ежегодный фестиваль шоколада. Площадь Витторио Венето превращается в большую дегустационную площадку: киоски с какао-ароматом дополняют мастер-классы, экскурсии и показы, которые уходят в дворцы и культурные пространства. Основной акцент делают пьемонтские производители, но участвуют и шоколатье из других регионов — это удобный способ сравнить стили и традиции.

Шоколадная репутация Турина опирается на историю, уходящую в XVII век, и на локальный символ — гиандуджу, смесь шоколада и фундука. Её знаменитая форма, джандухотто, когда-то вошла в моду именно благодаря карнавалу. Зимой в городе особенно ценят и бицерин — горячий многослойный напиток из эспрессо, шоколада и сливок. В историческом Caffè Al Bicerin его подают по старой рецептуре, а заодно напоминают, что сладкое здесь — часть культуры общения:

"Зимой люди жаждут чего-то насыщенного, тёплого и изысканного, и нет ничего более утешительного, чем поделиться с близкими кремовым горячим шоколадом или забальоне, — говорит шоколатье Грация Карелли. — Он наполняет дух, сердце и тело".

Конец февраля: вермут, аперитив и винные маршруты без выезда из города

Во второй половине месяца Турин переключается на ещё один фирменный ритуал — вермут, который закрепился здесь в конце XVIII века и стал основой местной аперитивной культуры. По словам куратора Salone del Vermouth Лауры Карелло, горожане всё чаще выбирают вермут "в чистом виде", чтобы лучше почувствовать нюансы ремесленных марок.

"Сегодня туринцы заново открывают для себя вермут в чистом виде, с льдом и щепоткой лимонной или апельсиновой цедры, чтобы дать возможность раскрыть нюансы каждой ремесленной этикетки", — говорит Карелло.

Она же подчёркивает, что здесь аперитив не воспринимают как короткую паузу перед ужином: "аперитив здесь — это не поспешная интерлюдия, а более медленная, продуманная часть дня".

Вокруг фестиваля выстраивается и городская программа Fuori Salone с дегустациями и лекциями в барах, ресторанах и музеях, а также экскурсии в места, связанные с историей напитка, включая Museo Carpano в Eataly Lingotto и Casa Martini. Параллельно любителям вина интересен Salone del Vino — большая ярмарка, где можно за короткое время познакомиться с пьемонтскими стилями: от Бароло и Барбареско до менее известных альпийских вариантов.

Февральская кухня поддерживает эту "медленную" зиму: в тратториях и остериях появляются блюда, рассчитанные на холод — фондуты, фритто мисто, гран боллито мисто и тушёная телятина в Бароло. Шеф и владелец La Piola Sabauda Роберто Форно объясняет это просто: "интенсивными, выразительными ароматами — едой, призванной пробудить спящий аппетит и согреть изнутри".

А одно из самых объединяющих блюд сезона — bagna cauda, горячий соус с чесноком и анчоусами, в который макают овощи:

Если хочется добавить к туринским ритуалам более шумный контраст, всего примерно час на поезде — и можно оказаться в Иврее, где карнавал завершается знаменитой "Битвой апельсинов". Там команды арансери бросают фрукты в ходе символического воспроизведения средневекового восстания, а новичкам советуют одеваться теплее, держаться за защитными сетками и надевать красную фригийскую шапку, если не планируете участвовать.