Переговоры между президентами Турции и США, Реджепом Эрдоганом и Джо Байденом, которые были отложены ранее из-за пересечения их графиков, возможно, состоятся на встрече в рамках саммита НАТО в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Об этом сообщает телеканал Habertürk.
"Эрдоган отправится в Вашингтон на саммит лидеров НАТО, который пройдёт 9-11 июля", — сообщает телеканал.
Кроме того, Реджеп Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС в Астане, что также является значимым шагом в международной дипломатии.
Фото:dvidshub.net/US Department of State(Creative Commons CC0 License)
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