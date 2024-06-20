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Переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться в июле на полях саммита НАТО
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 3:54

Переговоры Эрдогана и Байдена могут состояться в июле на полях саммита НАТО

Переговоры между президентами Турции и США, Реджепом Эрдоганом и Джо Байденом, которые были отложены ранее из-за пересечения их графиков, возможно, состоятся на встрече в рамках саммита НАТО в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Об этом сообщает телеканал Habertürk.

"Эрдоган отправится в Вашингтон на саммит лидеров НАТО, который пройдёт 9-11 июля", — сообщает телеканал.

Кроме того, Реджеп Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС в Астане, что также является значимым шагом в международной дипломатии.

Фото:dvidshub.net/US Department of State(Creative Commons CC0 License)

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