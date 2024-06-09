В два последних месяца лета температура в Турции будет свыше 40 градусов. О рекордных данных рассказал метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен. Его речь приводит РИА Новости.

Орхан Шен напомнил, что государство в Западной Азии и одновременно в Южной Европе в прошлом году уже встретилось лицом к лицу с невероятной жарой. Тем летом в крупнейшем городе Турции, экономическом, историческом и культурном центре страны — Стамбуле — температура достигла аж 41,3 градуса Цельсия. Этот результат стал самым большим за прошедшие 85 лет. До этого самый жаркий день насчитывал на 0,7 градусов меньше.

Метеоролог сообщил, что в текущее лето турецкий народ вновь настигнет небывалая жара. По словам Орхана Шена, в этом году местные жители будут часто ощущать тепловые волны, которые означают резкие всплески температуры воды до неестественно высокого числа, которые длятся больше пяти дней. Точнее говоря, такая погода может держаться несколько недель, а порой и месяцев. Орхан Шен порекомендовал населению Турции и приезжим из других стран быть осторожными.

Недавно дерматолог Дарья Смирнова поделилась своими советами для жаркой погоды в Telegram-канале "Европейский медицинский центр". Врач объяснила, что, дабы уберечь своё лицо от воздействия солнечных лучей, необходимо менять крем от загара каждые полчаса. Помимо этого, она порекомендовала носить верх с длинным рукавом. К нему отлично подойдёт, по её мнению, штаны, полностью закрывающие ноги. Важным предметом летнего гардероба дерматолог выделила головной убор, который способен прикрыть лицо от солнца. Также она отметила, что тёмная одежда имеет свойство защищать лучше, нежели светлой и тонкой.

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