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NextFloat+ запустит новую технологию морских ветряных турбин с упрощённой эксплуатацией
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NextFloat+ запустит новую технологию морских ветряных турбин с упрощённой эксплуатацией

Компания NextFloat+ готовит к запуску новую технологию морских ветряных турбин X90, которая отличается быстрой и экономичной установкой, а также упрощённой эксплуатацией. Особенностью X90 является система с натяжными ножками (TLP), которая не требует тяжёлого оборудования для установки.

Турбины соединяются с морским дном на глубине 500 метров с помощью трёх тросов, что значительно упрощает монтаж по сравнению с традиционными ветряными генераторами. Конструкция автоматически поворачивается к ветру, обладает модульной структурой и может генерировать до 20 МВт энергии.

Проект уже получил грант в размере 14,4 млн долларов от Европейской комиссии и скоро будет протестирован в Средиземном море, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Andy Dingley (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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