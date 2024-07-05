Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным могут "предложить приглашение" президенту Сирии Башару Асаду для запуска нового процесса улаживания отношений между Анкарой и Дамаском.
Газета Turkiye сообщила, что встреча между президентами Турции и Сирии может состояться в России, отметив, что переговоры могут возникнуть в сентябре.
Офис президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил агентству РИА Новости, что нет информации об этом.
В самолёте, возвращаясь из Астаны, турецкий лидер сообщил журналистам: "Я уже упоминал в пятницу (на прошлой неделе), после пятничной молитвы, что мы можем начать новый процесс (по улаживанию отношений) с Сирией. Мы можем предложить приглашение господину Асаду в компании господина Путина." Касаясь заявлений Асада о нормализации связей между Сирией и Турцией, Эрдоган отметил на прошлой неделе, что не существует причин для отсутствия дипломатических отношений между странами, и что Анкара не стремится вмешиваться во внутренние дела Дамаска.
Асад заявил 26 июня в ходе встречи со специальным представителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта для любых инициатив, касающихся отношений с Турцией и основанных на уважении суверенитета страны.
В июне источник в сирийских правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что контрольно-пропускной пункт, разделяющий районы, контролируемые протурецкими группировками, и территории, подконтрольные сирийским властям, начал функционировать в тестовом режиме и будет окончательно открыт 1 июля.
По данным турецкой газеты Aydınlık, с отсылкой к информированным источникам, военные делегации Турции и Сирии провели переговоры при посредничестве России на авиабазе "Хмеймим", и следующая встреча ожидается в Багдаде.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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