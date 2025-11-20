Чума в тюменском приюте: что скрывает компания, ответственная за отлов животных

Представители свердловского общественного зооконтроля заявили, что причиной вспышки чумы в тюменском муниципальном приюте для животных "Леспаркхоз" стала недобросовестная деятельность компании ПКС Камышлова. Зоозащитники утверждают, что подрядчик, отлавливающий животных в Тюменской области, не соблюдает санитарные нормы и требования. Об этом была опубликована информация на странице организации во "ВКонтакте", передает издание URA.RU.

Связь между вспышками в разных регионах

"В приюте "Леспаркхоз" с 17 ноября введен 30-дневный карантин по чуме плотоядных. Отлов Камышлова уже давно работает в Тюменской области. Мы не считаем совпадением, что в двух приютах, в одни и те же даты, в разных регионах, с работой одного и того же подрядчика, отловленные собаки подвергнуты инфекционному заболеванию", — заявили общественники.

По их словам, в прошлом году деятельность подрядчика привела к проблемам с животными в двух других регионах — Свердловской и Курганской областях. В 2025 году в этот список добавилась и Тюменская область.

Невакцинация животных и проблемы с поставками вакцин

Общественники также утверждают, что ветеринарные службы трех регионов не обеспечивают обязательную вакцинацию животных от инфекционных заболеваний, кроме бешенства.

"Надзорные органы в сфере ветеринарии обязаны обеспечить вакцинацию животных не только от бешенства, но и от других опасных заболеваний", — отметили зоозащитники.

Они предоставили доказательства недостаточной вакцинации: закупка вакцины "Мультикан 6", предназначенной для профилактики чумы и других инфекций у собак, была произведена только в 2022 году, когда было приобретено 180 доз. В 2024–2025 годах закупки этой вакцины не проводились.