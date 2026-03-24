В Тульской области стартует процесс реорганизации сети медицинских учреждений, который затронет работу пяти районных и городских больниц. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов региона сегодня, 126. Власти объединяют менее крупные медорганизации с профильными клиническими центрами и районными больницами. Ответственность за контроль выполнения этого решения возложена на министра здравоохранения области Сергея Мухина.

Масштаб административных изменений

Региональное министерство здравоохранения приступает к поэтапному слиянию медицинских активов для оптимизации управленческой структуры. Согласно официальному документу, пять лечебных учреждений перейдут под руководство более крупных профильных центров. Подобные действия нередко продиктованы необходимостью равномерного распределения нагрузки на медицинские кадры и ресурсы.

Процесс предполагает юридическое присоединение районных и городских больниц к головным учреждениям. Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин будет лично курировать выполнение поставленных задач и соблюдение графиков реорганизации. На текущий момент ведомство готовится к передаче полномочий и переоформлению необходимой документации.

Управленческий механизм требует четкой координации между районными больницами и центрами, принимающими отделения на свой баланс. Подобная трансформация затрагивает логистику пациентов и внутренние процессы администрирования. Опыт показывает, что слияние позволяет централизовать снабжение лекарствами, расходными материалами и внедрить единые стандарты качества медицинской помощи во всех подотчетных пунктах.

Список реорганизуемых больниц

Согласно опубликованному постановлению, изменения коснутся пяти лечебных баз. Тепло-Огаревская центральная районная больница теперь станет частью Щекинской районной больницы. Куркинская центральная районная больница вольется в структуру Ефремовской районной клинической больницы имени А. И. Козлова.

Ясногорская районная больница перейдет под управление Алексинской районной больницы № 1 имени профессора В. Ф. Снегирёва. Также перемены ждут городской сектор: городская больница № 3 города Тулы присоединяется к городской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина. Кроме того, Ленинская районная больница будет объединена с городской больницей № 11 города Тулы.

"Подобные структурные изменения в медицинской сети региона направлены прежде всего на укрепление материально-технической базы и профессионального состава медучреждений. Объединение позволяет сконцентрировать узкопрофильных специалистов на одной площадке и обеспечить пациентам доступ к квалифицированной помощи вне зависимости от географии. Мы видим, как подобный подход помогает оптимизировать потоки больных и эффективно использовать существующее оборудование. Это необходимый этап для развития инфраструктуры здравоохранения на муниципальном и районном уровнях." Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Цели централизации управления

Масштабная реорганизация направлена на создание единого медицинского пространства, где главные врачи крупных клиник несут полную ответственность за состояние филиалов. Это помогает исключить дублирование административных функций и сократить непроизводительные расходы на содержание управленческих аппаратов в мелких больницах. Таким образом, высвободившиеся средства направляют на укрепление лечебной базы.

Для жителей региона ключевой задачей остается сохранение доступности медицинской помощи на местах. Хотя административное подчинение меняется, структурные подразделения в районах должны продолжить прием пациентов согласно действующим нормативам. Важной частью процесса является сохранение кадрового потенциала и обеспечение преемственности при оказании лечебных процедур в ходе перехода больниц в новые правовые статусы.

Министерству предстоит завершить все этапы интеграции в установленные сроки, сохраняя стабильный график работы всех отделений. Контроль со стороны ведомства гарантирует, что слияние пройдет в рамках закона и не прервет рабочий цикл оказания врачебной помощи в затронутых районах Тульской области.