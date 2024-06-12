В ходе участия на встрече БРИКС+ в Новгороде, глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил важность этой организации.
По мнению Хакана Фидана, Турция выразила желание вступить в состав БРИКС.
"Намного обогатила наш взгляд понимание повестки дня БРИКС и выслушивание мнений участников данной структуры. Мы узнали, что БРИКС — это союз, способствующий разнообразию идей и стратегий", — отметил Фидан в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду.
Фото: www. flickr.com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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