В ходе участия на встрече БРИКС+ в Новгороде, глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил важность этой организации.

По мнению Хакана Фидана, Турция выразила желание вступить в состав БРИКС.



"Намного обогатила наш взгляд понимание повестки дня БРИКС и выслушивание мнений участников данной структуры. Мы узнали, что БРИКС — это союз, способствующий разнообразию идей и стратегий", — отметил Фидан в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду.

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