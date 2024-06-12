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Турция заявила о важности участия в БРИКС+
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:55

Турция заявила о важности участия в БРИКС+

В ходе участия на встрече БРИКС+ в Новгороде, глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил важность этой организации.

По мнению Хакана Фидана, Турция выразила желание вступить в состав БРИКС.

"Намного обогатила наш взгляд понимание повестки дня БРИКС и выслушивание мнений участников данной структуры. Мы узнали, что БРИКС — это союз, способствующий разнообразию идей и стратегий", — отметил Фидан в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду.

Фото: www. flickr.com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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