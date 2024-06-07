Летом Турция может начать боевые действия в Сирии из-за деятельности запрещённой Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила турецкая газета Hurriyet, ссылаясь на свои источники.
Ранее издание упоминало о том, что РПК собирается совместно с США провести местные выборы в августе в районах Сирии, находящихся под её контролем.
По мнению близкого к правительству журналиста Абдулькадира Сельви, если не удастся задержать выборы в августе, то может возникнуть необходимость в военных действиях. "Турция готова к любым сценариям," — отмечает он.
Ранее сообщалось, что Турция следит за действиями США в Сирии, связанными с РПК, которую признали террористической организацией в Турции. В прошлом в Сирии проходили совместные учения американцев и РПК.
Конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На территории Ирака находятся базы РПК, против которых турецкие вооруженные силы проводят воздушные и наземные операции.
Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, справедливость которых оправдывается необходимостью борьбы с РПК.
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