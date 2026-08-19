Сроки и техника обрезки туи: как правильно сформировать крону без вреда для растения

Туя выглядит простой только на расстоянии. Подстриг — и вроде бы всё, а потом через месяц вместо плотной стены видишь редкую хвою, рваные края и оголённые места у ствола. Такое случается чаще, чем кажется: в сырую весну ветви после грубой обрезки могут долго отходить, а в жару растение и вовсе тормозит рост. Одна неудачная стрижка легко портит внешний вид на весь сезон. Поэтому у туи свои сроки, своя техника и свой режим после работы.

"Тую нельзя резать наугад. У растения должен остаться запас зелёной массы, иначе оно долго приходит в себя. Молодые побеги укорачивают понемногу, а старую древесину без нужды не трогают. Если крону загустить и потом резко обрезать, нижняя часть может так и остаться голой", — разъяснила агроном Наталья Полетаева. агроном Наталья Полетаева

Зачем туе вообще нужна обрезка

Санитарная стрижка убирает сухие, сломанные и больные ветви. Они не только портят вид, но и становятся удобным местом для грибка. Если побеги растут внутрь кроны и трутся друг о друга, воздух там застаивается, а это уже лишний повод для проблем.

Омолаживающая обрезка нужна старым туям, у которых оголился ствол или крона заметно поредела. После такой работы растение даёт новые побеги из спящих почек, но ждать чуда не стоит: старая древесина обратно хвое не отрастит. Загущённая крона всегда хуже держит форму, чем та, что регулярно чистят и подравнивают.

Для живой изгороди стрижка держит высоту и ширину в рамках. Для одиночной посадки она помогает собрать форму — шар, конус, колонну или трапецию. Без регулярной работы туя быстро расползается, и вместо аккуратного дерева получается рыхлый куст с провалами внутри.

Когда браться за секатор

Основная формирующая обрезка приходится на весну, с апреля до начала мая. В это время почки уже набухли, но побеги ещё не двинулись в рост. Именно тогда удобно убрать сухие ветви, задать высоту и ширину, а заодно не загнать растение в стресс.

Летом, в июне и июле, укорачивают молодые зелёные побеги текущего года примерно на треть. Так крона становится гуще, а ветвление идёт активнее. Одревесневшие ветви в жару лучше не трогать: туя восстанавливается тяжело, особенно если стоит сухая погода.

Осенью, с сентября до начала октября, убирают только сухие ветви и слегка правят форму. Сильную обрезку в это время не делают, потому что до морозов растение уже не успеет прийти в себя. Живые изгороди начинают формировать в мае, потом подрезают в июле и в сентябре.

Как стричь молодую и взрослую тую

Для работы нужны секатор, сучкорез и садовые ножницы или кусторез. Тупой инструмент рвёт побеги, а такие срезы заживают дольше. Перед началом лучше надеть перчатки и очки: мелкие веточки и хвоя летят в лицо без всякой жалости.

Молодую тую обычно начинают формировать со второго или третьего года после посадки. Сначала выбирают форму и высоту, потом натягивают шнур или ставят шаблон. Боковые побеги текущего года укорачивают на треть, а верхушку режут совсем чуть-чуть, чтобы растение не стало приземистым.

Взрослую тую трогают осторожнее. У неё древесина грубее, и после сильного укорачивания она отходит хуже. Обычно убирают только то, что выходит за общий контур, а за один раз не режут больше трети прироста. Если крона сильно загущена, часть старых внутренних ветвей вырезают, но без фанатизма.

"Молодую тую проще довести до нужной формы, чем потом переделывать взрослую. Прищипка и лёгкая стрижка держат крону плотной без грубых срезов. Если же растение уже взрослое, я бы не советовала срезать слишком много за один раз. Иначе вместо аккуратной формы получаются долго заживающие проплешины", — предупредила эксперт Елена Малинина. эксперт Елена Малинина

Какие формы кроны делают чаще всего

Конус — самая понятная форма. Она у туи почти родная, поэтому поддерживать её легче всего. Достаточно каждый год слегка подравнивать боковые ветви, а верхушку либо не трогать, либо укорачивать совсем немного.

Шар чаще делают на карликовых и среднерослых сортах. Тут нужен ровный контроль по всей окружности, иначе форма уплывает в сторону. Для удобства используют каркас или просто сравнивают стороны на расстоянии в 20-30 сантиметров.

Колонна подходит для сортов с узкой кроной, вроде Смарагда и Колумны. У таких растений укорачивают боковые ветви, а верхушку сохраняют. Спираль и многоярусная форма сложнее: там уже нужен точный рисунок и терпение, а для изгороди чаще выбирают прямоугольник или трапецию.

Что делать после стрижки

Сразу после обрезки тую поливают. На одно растение обычно уходит 10-20 литров воды, если нет дождей. В ближайшие две-три недели почву держат умеренно влажной, а вечером можно добавить дождевание кроны.

Толстые срезы обрабатывают садовым варом или пастой с фунгицидами. После весенней стрижки через две недели дают комплексное удобрение для хвойных с упором на азот. После летней стрижки лучше подойдут калийно-фосфорные составы, а осенью подкормку уже не вносят.

Приствольный круг мульчируют корой, щепой или опилками слоем 5-7 сантиметров. Мульча держит влагу и прикрывает корни от перегрева. После весенней работы тую ещё и притеняют с южной стороны на две-три недели, если солнце жжёт слишком резко.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли стричь тую летом?

Да, в июне и июле укорачивают молодые зелёные побеги. Старую древесину в жару не трогают.

Сколько можно срезать за один раз?

Не больше трети длины прироста. Если резать сильнее, туя ослабеет и будет долго восстанавливаться.

Чем отличается Смарагд от Брабанта в уходе?

Смарагд растёт медленнее и просит лёгкой стрижки раз в год. Брабант растёт быстрее, поэтому его подравнивают чаще — до двух-трёх раз за сезон.

Нужна ли прищипка?

Да, если нужна более плотная крона. Это мягкий способ, который помогает удерживать форму без грубой обрезки.

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