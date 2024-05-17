МЧС Краснодарского края сообщило о том, что полностью потушен пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, который возник сегодня в результате атаки дронами ВСУ.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 мая в регионе прошла массированная атака беспилотников Украины, в частности на город Туапсе. Упавший дрон вызвал возгорание на НПЗ.

Также над Новороссийском российская система ПВО уничтожила около десятка беспилотников ВСУ.

"Силами ПВО было подавлено более десяти беспилотников", - написал в ТГ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Пострадавших среди мирного населения нет. Власти просят граждан сохранять спокойствие.