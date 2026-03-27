Весеннее половодье
© commons.wikimedia.org by Mykola Swarnyk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 12:06

Данные вместо догадок: в Сибири разрабатывают открытую платформу для защиты от катастроф страны

В Красноярске специалисты Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва запустили проект по созданию цифровой базы данных о природных катастрофах России. Команда студентов и экспертов разработала интеллектуальные системы, направленные на мониторинг паводковой ситуации и лесных пожаров. Проект предполагает использование методов машинного обучения для предсказания зон риска и оценки ущерба. Разработка уже получила регистрацию в Роспатенте и должна стать открытым ресурсом для профильных специалистов.

Мониторинг рек и навигация

Первый этап работы исследователей сосредоточился на анализе гидрологической обстановки на Нижней и Подкаменной Тунгусках. Красноярские ученые использовали методы статистического анализа для моделирования уровней воды, что критически важно в период весеннего таяния льдов. Итоговые математические модели учитывают исторические показатели и сводки синоптиков.

Разработчики отмечают, что точность полученных прогнозов позволяет транспортным компаниям точнее определять периоды допустимой навигации. Это значительно сокращает риски для судоходства и помогает подразделениям МЧС оптимизировать подготовку к паводкам. Созданные алгоритмы стали надежным инструментом для планирования логистики в непростых природных условиях региона.

"Создание подобных интеллектуальных систем — необходимый шаг для развития инфраструктуры наших территорий. Подобные инструменты позволяют нам переходить от реактивного управления к превентивному контролю за безопасностью. Муниципальные службы получают возможность действовать на опережение, опираясь на точные данные, а не на предположения. Это значительно повышает общую устойчивость городского и регионального хозяйства перед лицом природных вызовов"

Специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов

Анализ лесных пожаров

Вторым крупным направлением работы стала масштабная систематизация данных о пожарах, произошедших в России за десятилетний период с 2012 по 2022 год. В массив выборки вошли сведения о пяти миллионах инцидентов. Обработка таких объемов информации потребовала внедрения продвинутых методов машинного обучения.

В результате алгоритмы научились классифицировать очаги возгорания по критериям потенциального ущерба и наличию пострадавших. Точность распознавания категории пожара уже превысила показатель в 85 процентов. Эти данные помогают экстренным службам быстрее принимать решения по развертыванию сил и средств в зонах бедствия.

Важность проекта подчеркивается способностью программ не только предсказывать развитие событий, но и помогать в планировании восстановительных работ. Эффективная классификация позволяет властям точнее оценивать масштаб ущерба сразу после ликвидации огня. Разработка была официально закреплена в Реестре программ для ЭВМ, что подтверждает её прикладную ценность.

Открытая база знаний

Финальной точкой текущего этапа проекта стало формирование детального технического задания для создания единого хранилища данных. Университетская база включит в себя информацию как о природных, так и о техногенных происшествиях. Структурирование такого массива данных — амбициозная задача, требующая синхронизации множества источников.

Вуз планирует сделать эту систему открытой для экспертного сообщества, студентов и специалистов, занимающихся вопросами гражданской защиты. Доступ к систематизированным сведениям позволит проводить более глубокие научные изыскания в сфере безопасности. Это обеспечит преемственность знаний и ускорит внедрение новых методов борьбы с ЧС по всей стране.

Интеграция подобных разработок в образовательные и управленческие процессы является приоритетом для университета. В дальнейшем открытая база может стать фундаментом для единой интеллектуальной платформы мониторинга ситуации во всех регионах. Таким образом, красноярские ученые закладывают основу для новой культуры безопасности, базирующейся на больших данных и цифровых технологиях.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

