Geely Monjaro
© Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0
Иван Рогов Опубликована сегодня в 11:35

Миллионные надбавки в чеках: новые правила утильсбора окончательно закрывают серый импорт

В жару прошлого лета сосед по гаражу хвастался свежим Toyota RAV4, пригнанным из Киргизии за три с половиной миллиона — растаможка обошлась в копейки, всего около двадцати тысяч долларов. Теперь он морщится: с апреля следующего года такая схема накроется, и доплата съест всю выгоду, цена взлетит на семьсот тысяч рублей. Продавцы уже шепчутся в чатах — Geely Monjaro из серых поставок уйдет с четыре с половиной до пяти с лишним миллиона, а гибрид Lynk & Co подскочит до восьми. Покупатели в растерянности: спрос на кроссоверы никуда не делся, а предложение тает, рынок раскачивается. Типичный случай — парень ждал скидку на гибрид, а теперь думает, брать ли кредит под завышенную цену или ждать локализованных аналогов.

"Новые правила утильсбора закроют лазейки для дешевой растаможки через ЕАЭС, в основном Киргизию. Покупатели раньше платили льготную ставку, теперь доплатят разницу до российской полной суммы — это выровняет цены независимо от маршрута. Для кроссоверов вроде Geely и Toyota рост составит от двадцати до сорока процентов, в зависимости от комплектации. Рынок перейдет к прозрачным расчетам, но спрос на иномарки упадет."

Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Что меняется с апреля 2026 года

Постановление правительства вот-вот заработает — с первого апреля растаможка иномарок через Киргизию потеряет всю привлекательность. До сих пор там платили меньше благодаря местным правилам, но теперь добавят недостающую сумму до российского утильсбора. Экономия улетучится, машины подорожают везде одинаково.

По словам Николая Иванова, директора департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф", раньше Киргизия обходилась в двадцать тысяч долларов, а теперь к этому плюс столько же. Разница для покупателя стирается полностью. Рынок входит в новую фазу без серых схем.

Это затронет весь альтернативный импорт — льготы ЕАЭС больше не спасут от полной ставки. Покупатели почувствуют удар сразу при оформлении. Продавцы перестроятся под честные расчеты.

Какие модели ждут скачок цен

Кроссоверы лидируют по подорожанию — Toyota RAV4 вырастет на семьсот тысяч рублей за счет доплаты. Geely Monjaro из серых поставок уйдет с четыре с половиной до пяти с четвертью миллиона. Гибридные модели вроде Lynk & Co подскочат на миллион четыреста тысяч, до восьми миллионов.

Гибриды и кроссоверы уже набухли в цене за пару лет, а тут еще утильсбор добьет. Средний рост — двадцать-четыредесять процентов по моделям и опциям. Покупатели таких машин чаще всего семьи с детьми, для них каждый миллион — удар по карману.

Японские авто из импорта тоже попадут под раздачу, несмотря на всплеск поставок. Серые схемы кончились, цены сравняются. Это подтолкнет к локальным аналогам вроде тех, что собирают на заводах под Питером.

Влияние на продавцов и импорт

Для продавцов Киргизия и Россия станут равны по итоговой цене — разница в оформлении исчезнет. Объемы альтернативного ввоза сократятся резко. Дефицит усилится, спрос на новые машины никуда не денется.

Рынок раскачается: меньше иномарок, выше цены на остатки. Покупка станет реже доступной для средних семей. Продавцы потеряют маржу от серых поставок, перейдут к официальным дилерам.

Типичные ошибки новичков при покупке теперь выйдут боком — без дешевого импорта риски вырастут. Обслуживание иномарок подорожает в комплекте. Рынок стабилизируется, но не сразу.

Что дальше для покупателей

Спрос упадет, предложение сузится — цены не упадут, даже если модели уйдут с рынка. Покупателям стоит считать бюджет с запасом на двадцать-тридцать процентов. Подписки на авто как от АвтоВАЗа могут стать выходом.

Риски поломок после пяти лет не уйдут, а цены на запчасти подскочат. Лучше диагностировать заранее. Рынок адаптируется к новым правилам через год.

"Изменения в утильсборе проверят рынок на прочность — импорт иномарок сократится, цены выровняются. Для Toyota и Geely доплата сделает серые схемы бесполезными, рост на семьсот тысяч и выше станет нормой. Покупатели перейдут к проверке надежности перед сделкой, аудит покажет скрытые расходы. Без лазеек рынок станет предсказуемее, но дороже."

Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

FAQ

Сколько подорожает Toyota RAV4?
На семьсот тысяч рублей из-за доплаты утильсбора. Это стирает экономию от Киргизии.

Geely Monjaro тоже взлетит?
С четыре с половиной до пяти с четвертью миллиона. Гибриды вроде Lynk & Co — на миллион четыреста тысяч до восьми миллионов.

Импорт упадет сильно?
Да, продавцы потеряют преимущество серых схем. Объемы сократятся на фоне дефицита.

Проверено экспертом: автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Читайте также

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Конвейер набирает обороты: завод Белджи раскрывает детали выпуска новой модели кроссовера 20.03.2026 в 10:42

На смену устаревшим моделям приходит технологичная новинка, чей статус на рынке скоро изменится благодаря планам по полноценному производству в регионе.

Читать полностью » Прайсы худеют на глазах: российский рынок лишился шестнадцати моделей авто всего за две недели 20.03.2026 в 9:47

На российских торговых площадках зафиксировано резкое сокращение доступного ассортимента. Узнайте, почему знакомые модели исчезают из каталогов и чем это грозит.

Читать полностью » Автомобильные качели: весенний рынок машин неприятно удивляет переписанными ценниками 20.03.2026 в 8:44

Весенний рынок автомобилей удивляет резкими переменами в прайс-листах, где стремительный рост цен соседствует с внезапными и очень щедрыми скидками.

Читать полностью » Гаджет на колёсах: китайские кроссоверы начали менять начинку ради капризов российских водителей 20.03.2026 в 5:49

Китайские инженеры начали перекраивать популярные модели под специфические дорожные привычки и климат, превращая привычное железо в персонализированный гаджет.

Читать полностью » Двойной рывок вопреки запретам: легендарные иномарки заполняют гаражи россиян необычным путём 20.03.2026 в 3:45

Российские водители массово скупают ушедшие бренды авто через новые каналы поставок, пока действуют выгодные условия и старые привычки к надёжности кузова.

Читать полностью » Цена без качества: элитная эмблема на решетке радиатора перестает гарантировать уют 20.03.2026 в 1:43

Эйфория от покупки флагманского кроссовера быстро сменяется разочарованием, когда при детальном осмотре проявляются признаки сомнительной сборки.

Читать полностью » Конструкция с секретом: популярные модели Hyundai и Kia требуют пристального осмотра изнутри 19.03.2026 в 16:23

Покупка подержанного кроссовера может обернуться неожиданными расходами из-за конструктивных особенностей, которые трудно заметить при обычном осмотре.

Читать полностью » Тюнинг как карта к проблемам: изменения в автомобилях могут обернуться серьёзными штрафами 19.03.2026 в 16:18

Замена штатных фар на светодиодные может стать причиной не только штрафов, но и серьезных аварий.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Орган-невидимка дает отпор раку: состояние одного маленького узла определяет успех всей терапии
Спорт и фитнес
Формула идеального похудения найдена: почему силовая работа важнее изнуряющего бега утром
Наука
Смерть бактериям без врачей: неандертальцы нашли эффективное средство прямо на деревьях
Недвижимость
Битва за квадратные метры: приемы, которые помогают отделить зону жилья от стройки
Недвижимость
Ошибка в выборе химии: как попытка улучшить состояние ламината ведет к замене покрытия
ДФО
Затишье отменяется: плиты на Курилах вступили в фазу долгого поиска тектонического равновесия
ДФО
Деньги на ветер: власти Камчатки меняют подход к социальным выплатам ради реальной пользы
ДФО
Москва передает полномочия Владивостоку: на Дальнем Востоке появится новое диппредставительство
