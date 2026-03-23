Миллионные надбавки в чеках: новые правила утильсбора окончательно закрывают серый импорт

В жару прошлого лета сосед по гаражу хвастался свежим Toyota RAV4, пригнанным из Киргизии за три с половиной миллиона — растаможка обошлась в копейки, всего около двадцати тысяч долларов. Теперь он морщится: с апреля следующего года такая схема накроется, и доплата съест всю выгоду, цена взлетит на семьсот тысяч рублей. Продавцы уже шепчутся в чатах — Geely Monjaro из серых поставок уйдет с четыре с половиной до пяти с лишним миллиона, а гибрид Lynk & Co подскочит до восьми. Покупатели в растерянности: спрос на кроссоверы никуда не делся, а предложение тает, рынок раскачивается. Типичный случай — парень ждал скидку на гибрид, а теперь думает, брать ли кредит под завышенную цену или ждать локализованных аналогов.

"Новые правила утильсбора закроют лазейки для дешевой растаможки через ЕАЭС, в основном Киргизию. Покупатели раньше платили льготную ставку, теперь доплатят разницу до российской полной суммы — это выровняет цены независимо от маршрута. Для кроссоверов вроде Geely и Toyota рост составит от двадцати до сорока процентов, в зависимости от комплектации. Рынок перейдет к прозрачным расчетам, но спрос на иномарки упадет." Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Что меняется с апреля 2026 года

Постановление правительства вот-вот заработает — с первого апреля растаможка иномарок через Киргизию потеряет всю привлекательность. До сих пор там платили меньше благодаря местным правилам, но теперь добавят недостающую сумму до российского утильсбора. Экономия улетучится, машины подорожают везде одинаково.

По словам Николая Иванова, директора департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф", раньше Киргизия обходилась в двадцать тысяч долларов, а теперь к этому плюс столько же. Разница для покупателя стирается полностью. Рынок входит в новую фазу без серых схем.

Это затронет весь альтернативный импорт — льготы ЕАЭС больше не спасут от полной ставки. Покупатели почувствуют удар сразу при оформлении. Продавцы перестроятся под честные расчеты.

Какие модели ждут скачок цен

Кроссоверы лидируют по подорожанию — Toyota RAV4 вырастет на семьсот тысяч рублей за счет доплаты. Geely Monjaro из серых поставок уйдет с четыре с половиной до пяти с четвертью миллиона. Гибридные модели вроде Lynk & Co подскочат на миллион четыреста тысяч, до восьми миллионов.

Гибриды и кроссоверы уже набухли в цене за пару лет, а тут еще утильсбор добьет. Средний рост — двадцать-четыредесять процентов по моделям и опциям. Покупатели таких машин чаще всего семьи с детьми, для них каждый миллион — удар по карману.

Японские авто из импорта тоже попадут под раздачу, несмотря на всплеск поставок. Серые схемы кончились, цены сравняются. Это подтолкнет к локальным аналогам вроде тех, что собирают на заводах под Питером.

Влияние на продавцов и импорт

Для продавцов Киргизия и Россия станут равны по итоговой цене — разница в оформлении исчезнет. Объемы альтернативного ввоза сократятся резко. Дефицит усилится, спрос на новые машины никуда не денется.

Рынок раскачается: меньше иномарок, выше цены на остатки. Покупка станет реже доступной для средних семей. Продавцы потеряют маржу от серых поставок, перейдут к официальным дилерам.

Типичные ошибки новичков при покупке теперь выйдут боком — без дешевого импорта риски вырастут. Обслуживание иномарок подорожает в комплекте. Рынок стабилизируется, но не сразу.

Что дальше для покупателей

Спрос упадет, предложение сузится — цены не упадут, даже если модели уйдут с рынка. Покупателям стоит считать бюджет с запасом на двадцать-тридцать процентов. Подписки на авто как от АвтоВАЗа могут стать выходом.

Риски поломок после пяти лет не уйдут, а цены на запчасти подскочат. Лучше диагностировать заранее. Рынок адаптируется к новым правилам через год.

"Изменения в утильсборе проверят рынок на прочность — импорт иномарок сократится, цены выровняются. Для Toyota и Geely доплата сделает серые схемы бесполезными, рост на семьсот тысяч и выше станет нормой. Покупатели перейдут к проверке надежности перед сделкой, аудит покажет скрытые расходы. Без лазеек рынок станет предсказуемее, но дороже." Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

FAQ

Сколько подорожает Toyota RAV4?

На семьсот тысяч рублей из-за доплаты утильсбора. Это стирает экономию от Киргизии.

Geely Monjaro тоже взлетит?

С четыре с половиной до пяти с четвертью миллиона. Гибриды вроде Lynk & Co — на миллион четыреста тысяч до восьми миллионов.

Импорт упадет сильно?

Да, продавцы потеряют преимущество серых схем. Объемы сократятся на фоне дефицита.

