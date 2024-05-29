Экс-президент США заявлял, что при необходимости нанёс бы удары по Москве в случае, если бы российские войска вторглись на Украину, передаёт информационный ресурс The Washington Post.



На одном из мероприятий бывший президент США Дональд Трамп, удивив собравшихся, заявил, что нанёс бы удары по Москве и Пекину, если бы Россия отправила войска на Украину, а Китай — на Тайвань во время своей президентской кампании, отмечается в статье издания.



По словам автора статьи, Трамп достаточно часто обсуждает внешнюю политику США на аналогичных мероприятиях.



Прежний американский руководитель 26 мая в ходе выступления на Либертарианском национальном собрании в Вашингтоне обещал, что при возврате в Овальный кабинет прежде всего поработает над прекращением противостояния между Россией и Украиной.



Трамп неоднократно говорил, что при повторном избрании сможет разрешить конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа.



Пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков, прокомментировав данные высказывания, подмечал, что задача представляет собой весьма сложную проблему для такого простого решения.



Выборы президента США назначены на 5 ноября. Главным соперником Трампа выступит нынешний глава страны Джо Байден.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿