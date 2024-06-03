Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова дал комментарий по поводу заявлений экс-президента США Дональда Трампа, сделанные Хабибу Нурмагомедову по поводу окончания конфликта в Палестине, специально для Newsinfo.Ru.
Кошкин заявил, что необходимо учитывать позицию, в которой находится Трамп из-за предстоящих выборов и судебного процесса, направленного против него, из-за этого он стремится сделать ряд заявлений, чтобы получить поддержку американских избирателей.
Кроме того, эксперт указал на то, что Трамп активно поддерживал Израиль на протяжении своего президентского срока. Поэтому его слова об окончании конфликта явно будет с желанием помочь Израилю.
"А как он это сделает? Как сделает? Как станет президентом, он найдет сделать как. Вспомните, как он начал договариваться с арабскими государствами, как он вдруг взял и решил, что теперь дипмиссия будет в Иерусалиме, и это будет столицей Израиля, как он решил, что Голландские высоты в Сирии сразу станут израильскими, так он решит и эти вопросы", — считает Кошкин.
В конце эксперт снова напомнил о том, что надо учитывать ситуацию, в которой находится Трамп, поэтому многие вопросы в политической конкуренции трансформируются.
Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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