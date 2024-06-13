Бывший лидер США, Дональд Трамп, утверждает, что нынешнему президенту Соединенных Штатов, Джо Байдену, придется встать во время дебатов с ним.
Трамп выразил желание проводить дебаты в стоячем формате вместо предложенного CNN сидячего формата.
Он заявил в интервью YouTube-каналу Impaulsive: "CNN предлагал сидячий формат дебатов, но мне это не понравилось. Я хочу, чтобы мы стояли. Я думаю, что это спор, который я выиграл."
Байден и его предшественник Трамп согласились участвовать в двух раундах обсуждений перед выборами президента: первый запланирован на 27 июня на телеканале CNN, а следующий состоится 10 сентября на ABC.
Трамп ранее высказывал желание дебатировать в течение двух часов и обязательно в стоячем положении.
Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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