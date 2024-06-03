Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обещал бывшему чемпиону UFC из России Хабибу Нурмагомедову прекратить конфликт в Палестине.



В ночь на воскресенье российский боец Ислам Махачев победил своего американского соперника Дастина Порье удушающим приемом на соревнованиях в Соединенных Штатах и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов поддерживал Махачева во время боя.



Во время мероприятия Нурмагомедов пообщался с Трампом, который присутствовал в зале как зритель. Видеозапись их разговора была опубликована бывшим бойцом смешанных боевых искусств и блогером Там Хан.



Нурмагомедов выразил мнение, что Трамп может остановить войну в Палестине, на что Трамп ответил, что он готов это сделать.



Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Основными претендентами в предвыборной борьбе являются действующий президент от демократической партии Джо Байден и бывший республиканский лидер Трамп.

Оба кандидата уже обеспечили себе достаточное количество голосов делегатов на предвыборных праймериз для получения номинации от своих партий, что привело к тому, что практически все их конкуренты объявили о своем уходе из гонки.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿