Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что поддерживал контакты с президентом России Владимиром Путиным, так как ему удобнее договариваться с мощными личностями, чем с недостаточно влиятельными.



На вопрос о взаимоотношениях с главой российского государства в интервью каналу на YouTube под названием Impaulsive, Трамп отметил, что они складывались хорошо.



Бывший американский лидер выразился, что у него сложились дружественные отношения с российским президентом.



В то же время он отметил, что подходил к взаимодействию с российским лидером категорично.

"Забавно, что мне легче выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми. Со слабыми я не очень уживаюсь", — добавил экс-президент США.

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