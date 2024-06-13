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Трамп назвал Путина сильной личностью
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 1:42

Трамп назвал Путина сильной личностью

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что поддерживал контакты с президентом России Владимиром Путиным, так как ему удобнее договариваться с мощными личностями, чем с недостаточно влиятельными.

На вопрос о взаимоотношениях с главой российского государства в интервью каналу на YouTube под названием Impaulsive, Трамп отметил, что они складывались хорошо.

Бывший американский лидер выразился, что у него сложились дружественные отношения с российским президентом.

В то же время он отметил, что подходил к взаимодействию с российским лидером категорично.

"Забавно, что мне легче выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми. Со слабыми я не очень уживаюсь", — добавил экс-президент США.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿

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