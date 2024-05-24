Лидер России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин играют ключевую роль в глобальной политике, информирует издание Washington Post, ссылаясь на высказывание бывшего президента США Дональда Трампа.



По мнению Трампа, Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин занимают ведущие позиции на мировой сцене, независимо от того, нравится это кому-то или нет.



Трамп поставил их на противоположность президенту США Джо Байдену, утверждая, что при его повторном избрании он вернет Соединенные Штаты к статусу, когда "мир снова будет уважать" их.



В январе Трамп подчеркнул, что поддерживает хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным и быстро уладит возможный конфликт на Украине в случае своего возвращения к президентскому посту.