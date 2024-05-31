Виктор Мизин, политолог Института международной экономики и международных отношений РАН дал комментарий по поводу реакций стран Европы на судебный процесс над экс-президентом США Дональдом Трампом, специально для Newsinfo.Ru

Мизин, рассуждая о странах Европы, симпатизирующих экс-президенту Америки, подчеркнул, что такие страны если есть, то действуют они действительно скрытно, "потому что о контактах в основном там царит ужас в предвкушении или в ожидании, что он может избраться. И они считают шансы того, что это может случиться".

По его мнению, подобный сценарий ожидают дружественные для России политики, подобные Марин Ле Пен в Германии или Нидерландах.

"Во-первых, никто особенно не ждет. И говорить об этом как-то не принято. Скорее всего, это ультраправые, которым вообще все либеральное ненавистно, в том числе Байден", — рассуждает эксперт о симпатизирующих Трампу государствах Европы.

К странам, симпатизирующим Трампу, Мизин отнес Венгрию.

"Публично особенно никто об этом не заикается, даже если кому-то, как "национальному фронту" Марин Ле Пен и нравятся его идеи, что надо вообще Европу бросить на собственные хлеба. Мы знаем, что он не особенно любит европейскую интеграцию. Это где-то близко взглядам "Альтернативы для Германии" или французскому "Национальному фронту" Марин Ле Пен. Но, в принципе, опять же хочу подчеркнуть, в политическом классе, в политикуме Западной Европы, да и Центральной Трамп — это нечто что-то такое ужасное, прихода которого опасаются, сравнивая это с приходом Гитлера в Германии в 1933 году", — продолжает Мизин.

Мизин отдельно подчеркнул, что для ряда стран Европы возвращение Дональда Трампа к власти в США станет "приходом сатаны", потому что они опасаются подрыва поддержки своих стран по стороны Америки.

Отвечая на вопрос, что будут делать страны, ждущие возвращения Трампа, в случае переизбрания на второй срок Джо Байдена, эксперт заявил, что им, конечно, придется сотрудничать.

"Хотя все понимают, что это, мягко говоря, хромая утка", — дает характеристику эксперт.

Мизин подчеркнул, что США — главный партнер по НАТО и от него никуда не деться.

Кроме этого, по мнению политолога, нынешняя администрация президента США — самая слабая из когда-либо существовавших.

"Хотя я считаю, что даже, наверное, по сравнению с Обамой эта администрация по своим ключевым игрокам или официальным лицам одна из слабых в американской истории. Даже ее нельзя сравнить с теми, кто работал в администрации Рейгана. Даже нет там такого человека, как был Бжезинский у Картера", — закончил Мизин.

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