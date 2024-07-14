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Восемь конгрессменов-республиканцев винят Байдена в покушении на Трампа
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Восемь конгрессменов-республиканцев винят Байдена в покушении на Трампа

Восемь конгрессменов от Республиканской партии США выразили уверенность, что президент США Джо Байден виновен в покушении на своего оппонента Дональда Трампа.

"Главный тезис кампании Байдена заключается в том, что Дональд Трамп - авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой. Эта риторика привела непосредственно к покушению на Трампа", — написал в соцсетях сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Конгрессмен Уэсли Хант также опубликовал пост, обвиняющий в покушении на Трампа риторику Байдена, и призвал прокурора округа Батлер незамедлительно выдвинуть против американского лидера обвинения в подстрекательстве к убийству.

Кит Селф согласился, что действия Байдена были подстрекательством к совершению акта насилия против Трампа, и написал, что все американцы должны быь возмущены этим. К обвинениям присоединились Лорен Боберт, Марша Блэкберн, Ник Лалота и Клаудия Тенни.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время его выступления в Пенсильвании. В кандидиата на пост президента США несолько раз выстрелил неизвестный. В результате стрельбы Трамп был ранен, один из зрителей погиб, двое получили ранения. Момент покушения запечатлён на видео: на кадрах видно, как Трампа с окровавленным ухом уводит охрана. Позже спецслужбы США сообщили, что ликвидировали подозреваемого. В ФБР отказались разглашать данные о его личности и мотивах. Местные СМИ пишут, что это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

Фото: Flickr/Председатель Объединённого комитета начальников штаба (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).

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