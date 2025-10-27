Не бюджет, а биткоины и бигтех: как Белый дом превращается в площадку для IT-балов

Пока работа правительства США остаётся частично парализованной из-за бюджетного кризиса, в Вашингтоне продолжается масштабная стройка. На территории Белого дома начался демонтаж восточного крыла — на его месте появится новый бальный зал площадью 90 000 квадратных футов, рассчитанный на тысячу гостей. Проект стоимостью 250 миллионов долларов стал личной инициативой президента Дональда Трампа, и, как подчёркивает администрация, финансируется исключительно из частных пожертвований.

Новый зал — символ второй эпохи Трампа

Строительство роскошного зала рассматривается как один из крупнейших архитектурных проектов Белого дома за последние десятилетия. Пространство будет использоваться для государственных приёмов, балов и деловых встреч на высшем уровне. По словам представителей администрации, идея проекта — объединить историческое наследие здания с современными технологическими решениями.

"Это будет не просто зал, а центр притяжения для лидеров бизнеса, технологий и политики", — заявил представитель администрации Белого дома на условиях анонимности.

Кто финансирует проект

В четверг Белый дом опубликовал список компаний-спонсоров. Среди них — Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, а также представители оборонной и телекоммуникационной индустрии: Palantir, Lockheed Martin, Comcast и T-Mobile.

В проект также вложились криптовалютные гиганты Coinbase, Ripple, Tether America и братья Уинклвосс. Общая сумма взносов не раскрывается, однако известно, что не менее 20 миллионов долларов от Google связаны с урегулированием судебного спора вокруг блокировки YouTube-аккаунта Дональда Трампа после событий 6 января 2021 года.

Издание TechCrunch запросило у Google уточнение, входит ли эта сумма в общий объём пожертвования, однако ответа пока не последовало.

Почему Кремниевая долина меняет курс

Отношения между Трампом и технологической индустрией заметно потеплели. Если во время его первого президентского срока многие корпорации дистанцировались от Белого дома, то теперь крупный бизнес охотнее идёт на сотрудничество.

Так, Meta*, которая не участвовала в финансировании первой инаугурации Трампа, выделила 1 миллион долларов на вторую. Amazon увеличила свой взнос с 58 тысяч до 1 миллиона долларов. Подобные шаги, как отмечают аналитики, демонстрируют новую согласованность интересов между технологическим сектором и администрацией Трампа.

"Сегодня технологические корпорации видят в Белом доме партнёра, а не противника", — считает эксперт по корпоративным стратегиям Майкл Лоуренс.

Антимонопольное давление как фактор сближения

Одним из ключевых мотивов поддержки Трампа со стороны IT-гигантов стала его более мягкая политика в сфере антимонопольного регулирования. В отличие от администрации Джо Байдена и Федеральной торговой комиссии (FTC) под руководством Лины Хан, Белый дом Трампа не стремится к усилению контроля над Big Tech.

Компании, против которых в последние годы возбуждались антимонопольные дела — Google, Meta*, Amazon и Apple, — теперь видят в возвращении Трампа возможность для ослабления давления и сохранения корпоративных преимуществ.

Проект как демонстрация нового альянса

Финансирование бального зала стало своеобразным символом альянса бизнеса и власти. Частные инвестиции в государственный объект показывают, что крупнейшие корпорации готовы не только сотрудничать, но и публично ассоциироваться с администрацией.

Эксперты полагают, что проект призван укрепить имидж Белого дома как центра политико-технологического влияния. Пространство зала может использоваться для презентаций, саммитов по искусственному интеллекту и встреч с мировыми инвесторами.

Как меняется стратегия Трампа

Второй президентский срок Дональда Трампа отличается большей ориентацией на технологическое развитие. Летом администрация представила план по ускорению внедрения искусственного интеллекта, предполагающий сокращение бюрократических барьеров и расширение господдержки центров обработки данных.

"Мы должны стать лидерами в области искусственного интеллекта, и мы уберём все препятствия, мешающие этому", — заявил президент Дональд Трамп при представлении плана.

Для технологических компаний это означает финансовые стимулы: инвестиции в инфраструктуру, налоговые послабления и возможность участия в государственных контрактах по созданию AI-систем.

Сравнение позиций администраций

Параметр Администрация Байдена Администрация Трампа (второй срок) Подход к Big Tech Жёсткий антимонопольный контроль Мягкое регулирование Искусственный интеллект Этические нормы и ограничения Дерегуляция и госинвестиции Взаимодействие с бизнесом Дистанция и контроль Партнёрство и стимулы Роль частных пожертвований Минимальная Активное вовлечение корпораций

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полная зависимость от государственного финансирования инфраструктурных проектов.

Последствие: затяжные бюрократические процедуры и рост расходов бюджета.

Альтернатива: привлечение частных инвестиций по примеру бального зала Белого дома.

Ошибка: игнорирование технологического сектора при выработке политических решений.

Последствие: отток инноваций за рубеж и снижение конкурентоспособности.

Альтернатива: партнёрство с IT-компаниями в рамках государственно-частных программ.

Ошибка: чрезмерное ужесточение антимонопольной политики.

Последствие: снижение инвестиционной активности и падение капитализации компаний.

Альтернатива: гибкое регулирование с акцентом на развитие инноваций.

А что если проект станет прецедентом?

Если строительство бального зала будет завершено в срок и без участия федерального бюджета, это может стать новой моделью финансирования государственных объектов. Другие инициативы — от музеев до образовательных центров — также могут перейти на смешанные схемы финансирования, где основную роль играют частные корпорации.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Не требует средств налогоплательщиков Возможное влияние спонсоров на политические решения Улучшение инфраструктуры Белого дома Конфликт интересов между бизнесом и властью Демонстрация открытости администрации Обвинения в излишней роскоши Укрепление отношений с технологическим сектором Репутационные риски при судебных спорах спонсоров

FAQ

Кто контролирует расходы на строительство?

Проект курируется отдельным попечительским советом, в который входят представители Белого дома и частных инвесторов.

Когда откроется новый бальный зал?

По плану — в конце 2026 года.

Будут ли проходить публичные мероприятия?

Да, зал предназначен как для государственных приёмов, так и для культурных событий.

Мифы и правда

Миф: проект финансируется из бюджета США.

Правда: строительство ведётся исключительно на частные пожертвования.

Миф: участие корпораций даёт им политические привилегии.

Правда: Белый дом утверждает, что спонсоры не получают управленческого влияния.

Миф: стройка затрагивает историческую часть Белого дома.

Правда: снос затрагивает только пристройку, а не основное здание.

Интересные факты

• Новый бальный зал станет крупнейшим помещением Белого дома, опережая Восточную комнату почти вдвое.

• Архитектурный проект выполнен в неоклассическом стиле с элементами современного дизайна.

• Для отделки будут использоваться американский мрамор и цифровые световые панели, управляемые AI-системой.

Исторический контекст

Последние масштабные реконструкции Белого дома проводились более полувека назад — при Гарри Трумэне и Ричарде Никсоне. Трамп становится первым президентом за десятилетия, который инициировал частное финансирование архитектурного обновления резиденции. Этот шаг подчеркивает новый стиль его управления — сочетание политической демонстрации и бизнес-прагматизма.



