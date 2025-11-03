Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Актёр Вуди Харрельсон
Актёр Вуди Харрельсон
© flickr.com by LBJ Library is licensed under Общественное достояние (Public Domain)
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 3:59

Магия не терпит продолжений: почему Вуди Харрельсон закрыл дверь в мир "Настоящего детектива"

Вуди Харрельсон заявил, что не планирует возвращаться в сериал "Настоящий детектив"

Поклонники сериала "Настоящий детектив" давно мечтают о возвращении легендарного дуэта первого сезона — Раста Коула и Мартина Харта, сыгранных Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном. Однако сам Харрельсон в свежем интервью окончательно развеял надежды зрителей.

"Мэттью такой забавный. Если по-честному, никогда. Никаких шансов… Потому что все получилось отлично", — сказал актер Вуди Харрельсон.

Его слова стали ответом на высказывание коллеги МакКонахи, который ранее отмечал, что им обоим "нравится идея" возвращения, если сценарист сериала Ник Пиццолатто предложит достойную историю. Харрельсон, напротив, считает, что продолжение может лишь испортить идеально завершенную историю.

Почему фанаты ждали возвращения

Премьера первого сезона "Настоящего детектива" в 2014 году стала культурным событием. Динамичный сюжет, философские диалоги и невероятная химия между двумя актерами сделали сериал эталоном нео-нуара. Многие зрители и критики признали эту историю лучшей в антологии, а последующие сезоны уже не смогли достичь того же уровня восприятия.

Поэтому слухи о возможном возвращении оригинального дуэта вызвали мощную волну обсуждений. Фанаты предполагали, что новая история могла бы стать духовным продолжением первой — с более зрелыми, но всё теми же героями, которых объединяет загадочное преступление.

Что говорит Ник Пиццолатто

Создатель "Настоящего детектива" не исключает, что у него действительно может появиться идея, достойная возвращения культовых персонажей.

"На самом деле у меня есть еще одна история для Коула и Харта. Кто знает? Может быть, мы когда-нибудь ее напишем", — отметил сценарист Ник Пиццолатто.

Тем не менее никаких подтверждений о запуске проекта пока не поступало. В мае 2025 года он лишь поделился этой мыслью в интервью, оставив поклонникам пространство для фантазии.

Что стало с сериалом после первого сезона

После успеха первого сезона HBO продолжил франшизу как антологию, приглашая новых актеров и меняя место действия. Второй сезон с Колином Фарреллом и Рэйчел Макадамс получил смешанные отзывы, а третий, с Махершалой Али, вернул интерес аудитории благодаря атмосферности и глубине сюжета.

В 2024 году на экраны вышел четвертый сезон под названием True Detective: Night Country с Джоди Фостер. Он получил премию Critics' Choice и множество положительных отзывов, но его мрачный стиль вновь напомнил зрителям о первых эпизодах, породив ностальгию по оригинальному дуэту.

Сравнение сезонов "Настоящего детектива"

Сезон Главные актёры Оценка зрителей (IMDb) Основная тема
1 Мэттью МакКонахи, Вуди Харрельсон 9,0 Философия зла и моральный выбор
2 Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс 6,9 Коррупция и политика
3 Махершала Али, Стивен Дорфф 8,3 Память, время и вина
4 Джоди Фостер, Кали Рейс 7,7 Север, одиночество и страх

Почему актёры не хотят возвращаться

  1. Завершённость истории. Персонажи Коула и Харта прошли свой путь — драматический, философский и эмоционально насыщенный. Возвращение могло бы разрушить ощущение цельности.

  2. Опасность ностальгии. Попытка повторить успех может выглядеть как эксплуатация старого образа ради рейтингов.

  3. Разные творческие пути. И Харрельсон, и МакКонахи сегодня сосредоточены на новых проектах — от инди-фильмов до продюсерских инициатив.

Три интересных факта о первом сезоне

  1. Сценарий Ник Пиццолатто изначально задумывал как роман, но позже адаптировал под формат сериала.

  2. Вуди Харрельсон и Мэттью МакКонахи были друзьями задолго до съёмок и даже узнали, что, возможно, являются дальними родственниками.

  3. Финальная сцена с ночным небом и философским диалогом вошла в десятку лучших концовок сериалов XXI века по версии Rolling Stone.

Мифы и правда

  • Миф: Пиццолатто изначально планировал снимать только с МакКонахи.
    Правда: Сценарист писал роли под обоих актёров, стремясь показать контраст между их характерами.

  • Миф: первый сезон снимался в Луизиане случайно.
    Правда: место действия выбрали осознанно, чтобы подчеркнуть атмосферу упадка и символизм южных пейзажей.

  • Миф: Харрельсон отказался от продолжения из-за конфликта.
    Правда: он неоднократно подчеркивал, что просто доволен тем, как всё закончилось.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Милли Бобби Браун подала жалобу на Дэвида Харбора из-за издевательств на съёмках сегодня в 2:54
"Очень странные дела" стали ещё страннее: кто довёл Милли Бобби Браун до жалобы

Съёмки последнего сезона "Очень странных дел" оказались под тенью громкого конфликта между главными актёрами. Что произошло на площадке и чем это обернётся для сериала?

Читать полностью » Netflix снимет современную адаптацию сегодня в 1:58
Святотатство или гениальность: Netflix перепишет "Великого Гэтсби" так, что прошлое не узнает себя

Netflix готовит современную версию "Великого Гэтсби" — действие перенесено в Сан-Франциско, а за камерой стоит обладатель "Оскара" Стивен Гейган.

Читать полностью » Энтони Хопкинс продаёт поместье в Лос-Анджелесе за 5,1 миллиона фунтов стерлингов сегодня в 0:47
Миллиард рублей — в огонь: почему Энтони Хопкинс продаёт руины вместо восстановления роскошного дома

Энтони Хопкинс продает сгоревшее калифорнийское поместье. Почему актёр снова столкнулся с огнём и что станет с домом, пережившим стихию.

Читать полностью » A$AP Rocky, будучи в отношениях с Рианной, сделал 31.10.2025 в 23:23
Манхэттен затаил дыхание: A$AP Rocky встал на колено перед Маргарет Куолли — но всё оказалось не тем, чем казалось

Сцена с предложением в центре Манхэттена заставила прохожих поверить в реальную историю любви, но за ней скрывалась тонкая игра Chanel с эмоциями и стилем.

Читать полностью » Жена Брюса Уиллиса призналась, что постоянный стресс из-за болезни мужа сказался на её самочувствии 31.10.2025 в 22:49
Она спасает его, но рискует собой: жена Брюса Уиллиса призналась, к чему приводит жизнь рядом с больным мужем

Эмма Хеминг рассказала, как забота о больном Брюсе Уиллисе изменила её жизнь и почему даже в самые трудные времена важно помнить о себе.

Читать полностью » Билли Айлиш призналась, что хотела вырезать хит Birds of a Feather из альбома Hit Me Hard and Soft 31.10.2025 в 21:52
Сомнение обернулось триумфом: история самой нежной песни Билли Айлиш

Билли Айлиш призналась, что хотела удалить песню, ставшую её главным хитом. Почему она передумала — и как сомнение превратилось в рекорд?

Читать полностью » Кейт Уинслет озвучит документальный фильм о короле Карле III и экологии 31.10.2025 в 20:04
Кейт Уинслет и Карл III собрались спасать планету: чем их фильм удивит даже скептиков

Кейт Уинслет озвучила фильм о короле Карле III, чья философия соединяет человека и природу. Премьера проекта от Prime Video обещает вдохновить зрителей по-новому взглянуть на экологию.

Читать полностью » Оборотни стали самыми популярными мистическими персонажами у российских читателей — 31.10.2025 в 19:23
Вампиры уже не в моде: шокирующий сдвиг в интересах любителей мистики в России

"Литрес" назвал лидеров среди мистических персонажей, и оборотни обошли вампиров — россияне всё чаще выбирают отечественных авторов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Работающий двигатель во время заправки может вызвать возгорание от искры
УрФО
В центре Екатеринбурга выявили подпольное производство алкоголя в кальян-баре — Общественная палата
Питомцы
Специалист по собакам: как выбрать ретривера в зависимости от уровня активности
Садоводство
Растения удачи усиливают энергетику дома и создают атмосферу благополучия – Анна Ковальчук
Еда
Специалисты компании Мелисса представили 3 рецепта с яблоками для всей семьи
Спорт и фитнес
Эксперт по фитнесу: сколько времени нужно удерживать планку для лучших результатов
Дом
Технолог по стирке Соколова объяснила, как избавиться от запахов пота, бензина и духов с одежды в домашних условиях
Еда
Салат из капусты огурца и болгарского перца готовится всего за десять минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet