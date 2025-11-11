Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
© commons.wikimedia.org by Pietro Luca Cassarino is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 16:51

Звезда "Пятидесяти оттенков серого" превратится в андроида: секреты её новой роли

Дакота Джонсон исполнит главную роль в научно-фантастическом боевике Trudy Blue — Deadline

Актриса Дакота Джонсон станет центральной фигурой нового научно-фантастического боевика Trudy Blue, режиссером которого выступит Энгус МакЛэйн. Проект уже привлекает внимание киноманов, сочетая элементы футуризма и драматического повествования.

Фильм расскажет о горничной-андроиде из далёкого будущего, которая неожиданно приходит в сознание на свалке, вдали от привычного мира. Ей предстоит отправиться в опасное и незнакомое путешествие по чужому миру, чтобы вернуться домой. Эта история сочетает научную фантастику с глубоким исследованием личности и свободы выбора.

Дебют Дакоты Джонсон в режиссуре

Помимо участия в боевике, Дакота Джонсон готовится к своему режиссерскому дебюту. Её первый фильм станет совместным проектом с известными артистками Charli XCX, Ванессой Бургхардт и Джессикой Альбой. Актриса отмечает, что этот проект для неё особенно значим: он сочетает личные переживания с профессиональным ростом и позволяет раскрыть творческий потенциал в новом амплуа.

Личная история в драматическом ключе

Помимо научно-фантастического боевика, Дакота активно работает над драмой "Дерево синего цвета", где рассказывается история молодой женщины с расстройством аутистического спектра. После окончания школы героиня освобождается от чрезмерной опеки матери и начинает самостоятельно принимать решения.

"Эта история очень личная", — пояснила актриса Дакота Джонсон.

Драма исследует тонкую грань между заботой и контролем, раскрывая внутренний мир героини и её путь к самостоятельности.

Советы шаг за шагом: как выбрать интересный фильм для просмотра

  1. Определите жанр, который вам ближе: фантастика, драма, музыкальная история.

  2. Обратите внимание на режиссёра и актёрский состав — часто они задают тон и стиль фильма.

  3. Читайте краткие обзоры и трейлеры, чтобы понять сюжетные линии и эмоциональную составляющую.

  4. Учитывайте свои текущие настроения: иногда хочется экшена, иногда — эмоциональной глубины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ставка на один только трейлер → разочарование от сюжета → смотреть обзоры и читать отзывы критиков.

  • Игнорирование режиссёрских дебютов → упущение уникального стиля → пробовать новые проекты с интересными именами.

  • Выбор фильма только по жанру → скука → учитывать актёров и авторский подход.

FAQ

Как выбрать между фантастикой и драмой?
Ориентируйтесь на ваши эмоциональные предпочтения: если хочется экшена и футуристического сюжета — Trudy Blue, если глубокого психологизма — Дерево синего цвета.

Что лучше смотреть сначала: режиссёрский дебют или боевик?
Если интересно увидеть творческий подход Дакоты как режиссёра — дебют. Для знакомства с её актёрской игрой — Trudy Blue.

Мифы и правда

  • Миф: научная фантастика — только про роботов и космос.

  • Правда: фильмы, как Trudy Blue, используют фантастику, чтобы исследовать человеческую психику и свободу выбора.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Арнольд Шварценеггер признался, что всегда хотел переснять фильм сегодня в 7:18
Арнольд Шварценеггер и его давняя мечта: какой боевик он хотел переснять

Арнольд Шварценеггер откровенно признался, какой фильм он всегда мечтал переснять и почему новая версия "Бегущего человека" превзошла все его ожидания.

Читать полностью » Пит Дэвидсон уничтожает прошлое на глазах у фанатов: что скрывают его 200 татуировок сегодня в 6:12

Пит Дэвидсон начал удалять свои 200 татуировок, пересматривая прошлые решения и делая шаг к новому этапу жизни.

Читать полностью » Ариана Гранде на волоске от трагедии: встреча с фанатами едва не закончилась катастрофой сегодня в 5:05

Ариана Гранде едва не попала под колёса автомобиля в Париже во время общения с фанатами, инцидент сняли на видео, и он вызвал бурные обсуждения.

Читать полностью » HBO выпустит сериал сегодня в 4:32
От комикса к экрану: что скрывает новая версия культовой Вендетты

HBO запускает сериал "V — значит Вендетта", раскрывая культовую антиутопию с новым взглядом на сюжет и персонажей.

Читать полностью » Буря над Букингемом: титулы Гарри и Меган снова оказались под угрозой сегодня в 3:42

Общественность обсуждает возможное лишение титулов принца Гарри и Меган Маркл, сравнивая их ситуацию с недавним случаем принца Эндрю.

Читать полностью » Брендан Фрейзер стал продюсером документального фильма о мужчине с аутизмом в образе Супермена — Variety сегодня в 2:02
Реальный Супермен среди нас: оскароносный актёр готовит фильм о необычном герое

Легендарный Брендан Фрейзер продюсирует документальную историю Джонатана, мужчины с аутизмом, который в образе Супермена борется за свой дом и вдохновляет окружающих.

Читать полностью » Эшли Грин снимется в медицинской драме сегодня в 1:16
Звезда "Сумерек" возвращается на экран с историей, которая заставит плакать даже самых сильных

Эшли Грин возвращается на экран с ролью, не похожей ни на одну из её предыдущих. "Один на миллион" расскажет реальную историю матери, столкнувшейся с невозможным выбором.

Читать полностью » Меган Маркл выпустит рождественский спешл With Love, Meghan на Netflix 3 декабря сегодня в 0:53
Меган Маркл объявила праздничное возвращение: Netflix готовит тёплый подарок зрителям

Меган Маркл представит на Netflix праздничный спешл, где поделится своими рождественскими традициями и идеями, как превратить обычный вечер в атмосферное чудо.

Читать полностью »

Новости
ПФО
МВД: В Мордовии мошенники убедили банковскую сотрудницу украсть 20 миллионов рублей
ДФО
На Камчатке действует штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра
Питомцы
Зоопсихолог Волков: домашних животных часто называют в честь еды и персонажей аниме
ЦФО
В Смоленской области планируют запретить аборты в частных клиниках — заявление губернатора
Туризм
Самолёт не упадёт, но это мешает: пилот объяснил, что происходит, когда вы не включаете режим полёта
Садоводство
Выбросил бы косточку, но решил посадить — теперь весь дом пахнет летом
Наука
A&D: разрушение перинейрональных сетей вызывает потерю социальной памяти при Альцгеймере
Еда
Беру одно яйцо и стакан масла — получаю идеальный майонез без хлопот и весов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet