Звезда "Пятидесяти оттенков серого" превратится в андроида: секреты её новой роли

Актриса Дакота Джонсон станет центральной фигурой нового научно-фантастического боевика Trudy Blue, режиссером которого выступит Энгус МакЛэйн. Проект уже привлекает внимание киноманов, сочетая элементы футуризма и драматического повествования.

Фильм расскажет о горничной-андроиде из далёкого будущего, которая неожиданно приходит в сознание на свалке, вдали от привычного мира. Ей предстоит отправиться в опасное и незнакомое путешествие по чужому миру, чтобы вернуться домой. Эта история сочетает научную фантастику с глубоким исследованием личности и свободы выбора.

Дебют Дакоты Джонсон в режиссуре

Помимо участия в боевике, Дакота Джонсон готовится к своему режиссерскому дебюту. Её первый фильм станет совместным проектом с известными артистками Charli XCX, Ванессой Бургхардт и Джессикой Альбой. Актриса отмечает, что этот проект для неё особенно значим: он сочетает личные переживания с профессиональным ростом и позволяет раскрыть творческий потенциал в новом амплуа.

Личная история в драматическом ключе

Помимо научно-фантастического боевика, Дакота активно работает над драмой "Дерево синего цвета", где рассказывается история молодой женщины с расстройством аутистического спектра. После окончания школы героиня освобождается от чрезмерной опеки матери и начинает самостоятельно принимать решения.

"Эта история очень личная", — пояснила актриса Дакота Джонсон.

Драма исследует тонкую грань между заботой и контролем, раскрывая внутренний мир героини и её путь к самостоятельности.

