Труд подростков — это хорошо, но важно следить, чтобы работа не стала перегрузкой для его психики и здоровья

В последние годы в России наблюдается рост числа работающих несовершеннолетних. В 2023 году занятость подростков в возрасте 15-17 лет увеличилась на 40% и составила 87 тысяч человек. Это вызывает вопросы об экономических и социальных аспектах, а также о влиянии ранней трудовой деятельности на психику молодых людей, на которые в беседе с Ньюсинфо постарался ответить Олег Косырев, генеральный директор Клинского института охраны и условий труда.

Причины роста числа работающих подростков

Рост числа работающих подростков можно объяснить несколькими факторами. Современные дети становятся взрослее и начинают более активно интересоваться вопросами заработка. Современная культура и среда, в которой они растут, способствуют тому, что тема денег и заработка становится актуальной в раннем возрасте.

"Это среда, в которой люди воспитываются, все равно как-то предполагает обсуждение тем заработка", — отметил Олег Косырев.

Кроме того, существует спрос со стороны работодателей на привлечение труда подростков, который связан с нехваткой рабочей силы на рынке. Это также способствует увеличению числа работающих несовершеннолетних.

Влияние ранней трудовой деятельности на психику подростков

Ранняя трудовая деятельность может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на психику подростков. Всё зависит от характера работы, её сложности и особенностей самого подростка. Важным аспектом является то, как работа влияет на эмоциональное состояние и развитие личности подростка.

Интеллектуальная нагрузка. Если работа требует умственных усилий, таких как ведение блога или выполнение сложных заданий, подросток может столкнуться с разочарованиями и неудачами, что может негативно сказаться на его психоэмоциональном состоянии. Физический труд. Когда работа не требует значительных умственных усилий и связана с физическим трудом, подросток реже испытывает эмоциональные срывы. Однако важно, чтобы работа не была слишком тяжёлой и соответствовала возрасту.

"Когда деятельность требует умственных усилий, подросток может столкнуться с рядом неудач и разочарований, что может оказать негативное влияние на его психическое состояние", — пояснил Олег Косырев.

Законодательство в области труда несовершеннолетних

Особое внимание должно уделяться соблюдению законодательства в области труда несовершеннолетних. Это поможет избежать возможных негативных последствий для психического здоровья подростков. Законы в сфере труда несовершеннолетних строго регулируют рабочие условия, количество рабочего времени и ограничения на типы выполняемой работы, что гарантирует безопасность детей на рабочем месте и минимизирует риски перегрузки.

"Важно учитывать возрастные особенности и соблюдать законодательство в области труда несовершеннолетних, чтобы избежать психологических травм и обеспечить подростков безопасными условиями труда", — подчеркнул Олег Косырев.

Сравнение воздействия разных видов труда на подростков

Вид труда Психологическое влияние Риски Преимущества Интеллектуальный труд (например, ведение блога) Может привести к разочарованиям и стрессу из-за неудач Психологические нагрузки, стресс Развитие умственных способностей Физический труд (например, работа в магазине) Эмоциональные срывы происходят реже Физическая усталость Улучшение физической выносливости Сложная работа (например, в офисе) Может вызвать перегрузки и перегрузку из-за ответственности Стресс, эмоциональное выгорание Развитие профессиональных навыков

Ошибки → Последствия → Альтернативы

Ошибка: привлечение подростков к сложной умственной работе без учета возрастных особенностей.

Последствие: стресс, разочарование, возможное психоэмоциональное нарушение.

Альтернатива: предложить подросткам более легкие и подходящие задачи, ориентированные на развитие. Ошибка: невозможность соблюдения рабочего времени для несовершеннолетних.

Последствие: перегрузка, усталость, снижение эффективности.

Альтернатива: соблюдение законодательства, сокращённое рабочее время, отдых. Ошибка: отсутствие учета безопасности на рабочем месте.

Последствие: травмы, перегрузки, неблагоприятные условия труда.

Альтернатива: обеспечение безопасных условий труда, регулярные проверки.

Что если…

Что если подросток начинает испытывать трудности на работе? Важно обеспечить ему поддержку и внимание со стороны взрослых, а также помочь найти баланс между трудовой деятельностью и учебой. Что если работа подростка требует слишком больших умственных усилий? Нужно пересмотреть тип работы и предложить более легкие варианты, чтобы избежать стресса и перегрузки. Что если подросток недоволен своим трудовым опытом? Важно поговорить с ним, выслушать причины недовольства и, возможно, предложить другую деятельность.

Плюсы и минусы ранней трудовой деятельности

Аспект Плюсы Минусы Развитие навыков Формирование трудовых навыков, повышение самостоятельности Риски перегрузки и стресса Заработок Возможность заработать деньги и понять ценность труда Возможно ухудшение успеваемости в школе Ответственность Развитие чувства ответственности и трудовой дисциплины Возможные психологические последствия, перегрузка

FAQ

Какой возраст подходит для начала трудовой деятельности?

Существуют ограничения по возрасту, и для большинства видов работ это 15 лет, с учётом легкости и безопасности работы. Какие работы наиболее подходят для подростков?

Работы, не требующие больших умственных усилий, такие как помощник в магазине, упаковщик, или работа в сфере обслуживания. Какие риски для здоровья существуют у работающих подростков?

Наибольшие риски связаны с перегрузками, стрессами и возможными травмами на рабочем месте.

Исторический контекст

Работа подростков имеет долгую историю. В начале XX века труд несовершеннолетних был распространён, но часто не регулировался законодательством. Только в последние десятилетия начали развиваться законы, защищающие права подростков и ограничивающие их трудовые часы.

Три интересных факта