В Европе начался масштабный тест электрогрузовиков Mercedes-Benz eActros 600, в ходе которого два прототипа проедут более 13 000 км через 20 стран континента. Этот тур включает в себя маршруты от самых северных до самых южных точек Европы и стартовал во Франкфурте-на-Майне.

Цель теста — собрать данные о работе электрогрузовиков в разных климатических условиях и типах маршрутов для последующего анализа и оптимизации. Mercedes-Benz Trucks планирует поделиться полученными результатами с заинтересованными клиентами.

Отдельный проект в рамках испытаний включает эксплуатацию электрогрузовика на дороге B462 в Германии для сравнения с технологией контактных систем других производителей. Daimler Truck, к которому принадлежит Mercedes-Benz Trucks, сосредоточен на разработке транспортных средств с нулевым выбросом CO2, используя аккумуляторы и водородные технологии, сообщает 5колесо.

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