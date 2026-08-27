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Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате
Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате
© https://unsplash.com by Jairph is licensed under Free
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 11:37

Стальные шипы на фурах: скрытая угроза превратилась в иллюзию безопасности для владельцев машин

На трассе такие колёса выглядят так, будто кто-то решил поставить на фуру зубы побольше. Из ступиц торчат блестящие шипы, и в первый момент рука сама тянется чуть правее, подальше от этой красоты. Со стороны они напоминают и копья, и лезвия, и всё сразу. Но если подъехать ближе, быстро видно: многие из этих "игл" держатся на пластике и нужны вовсе не для драки. История у них, правда, старая и довольно злая — тянется ещё из американских дорог шестидесятых годов.

""Изделие изготовлено из ударопрочного АБС-пластика с декоративным покрытием хром, выполняет исключительно эстетическую функцию и не является защитным или ограждающим приспособлением”. Это не защита, а внешний эффект. Пластик не держит серьёзную нагрузку и легко ломается от удара. Если человек ждёт от такой насадки охраны колёс, он просто путает декор с реальной защитой. Для кражи или удара она почти ничего не меняет".

автомеханик Александр Михайлов

Откуда взялись колёсные шипы

Чтобы понять, зачем вообще придумали такую штуку, нужно вернуться в США середины прошлого века. Тогда рынок грузоперевозок жил жёстко, а профсоюзы дальнобойщиков и крупные компании сцепились не на шутку. Шестидесятые и семидесятые прошли под давлением на водителей, которые работали до изнеможения за скромные деньги. Если независимые перевозчики объявляли забастовку, фирмы быстро нанимали штрейкбрехеров — тех, кто вёз груз, игнорируя чужой протест.

Именно на трассе и родилась эта странная конструкция. В гаражах вытачивали короткие стальные лезвия, крепили их на ступицы и прятали под обычными колпаками. На дороге колпаки снимали, и грузовик уже мог цеплять колесом чужую резину. Водитель подходил вплотную, и вращающийся край легко резал покрышку соперника.

Сегодняшний декоративный вариант лишь повторяет форму той боевой детали. Смысл давно исчез, а образ остался. Отсюда и вся эта показная грубость, которую сейчас носят уже как украшение, а не как оружие.

Что продают сегодня

Современные наборы для фур давно ушли от боевой истории. Сейчас это чаще всего насадки из АБС-пластика или лёгкого цинкового сплава с покрытием под хром. В коробке обычно лежат сами шипы, крепёжные гайки и небольшой ключ. Всё это накручивается на шпильки колёс минут за пятнадцать.

На деле речь идёт о чистом кастоме, и продавцы этого не скрывают. Если открыть карточку товара, там прямо пишут, что изделие выполняет только декоративную функцию. Покупатели в отзывах чаще хвалят блеск и внешний вид, а не прочность. Похожая логика работает и с привычками водителей, которые ждут от простой операции больше, чем она может дать.

Именно поэтому такие шипы часто воспринимают как знак характера, а не как технический элемент. Фура сразу выглядит заметнее, и на стоянке это бросается в глаза первым делом. Но под красивой оболочкой там всё тот же пластик, который не любит ни ударов, ни жёсткой дороги.

Почему с ними бывают проблемы

На шиномонтаже к таким украшениям относятся спокойно, но без иллюзий. Если человек думает, что шипы защитят колёса от кражи, он ошибается. Обычный ключ или монтировка снимут насадку очень быстро. Сами мастера советуют ставить секретные гайки, а не надеяться на блестящую оболочку.

Есть и другой неприятный момент. Под такие колпачки набивается грязь и влага, а это уже лишняя работа для металла под ними. Вместо защиты получается лишний карман для ржавчины. Дальше всё зависит от того, как долго машина ходит по мокрой и грязной дороге.

На дороге такие мелочи иногда влияют на состояние покрышек и узлов сильнее, чем кажется на первый взгляд. А сами насадки нередко становятся поводом для вопросов со стороны инспекторов. В Правилах дорожного движения есть пункт 7.18 "Перечня неисправностей", и он запрещает эксплуатацию машины с изменениями конструкции без разрешения ГИБДД. Если шипы выступают за габарит диска, это уже могут посчитать самовольным переоборудованием.

Что это даёт водителю на практике

Несмотря на бесполезность в драке и слабую защиту, психологический эффект у таких насадок есть. Дальнобойщики говорят, что легковушки чаще держатся подальше от фуры с такими колёсами. Человек сам себе дорисовывает опасность и лишний раз не лезет в потоковую горячку. Тут работает обычный инстинкт самосохранения.

Есть и старый миф, будто шипы спасают от кражи дисков. Но на практике это не так. Мягкий пластик или силумин легко ломаются, а вор с простым инструментом справляется с ними без долгой возни. Как и с лишней уверенностью в кнопках и накладках, тут всё упирается не в внешний вид, а в реальную механику.

Старые водители иногда вспоминают девяностые, когда защита была совсем другой. Тогда на тягачи действительно варили арматуру с заточенными концами, чтобы отгонять тех, кто слишком любит прижимать машину к обочине. На этом фоне нынешние пластиковые "колючки" выглядят почти игрушкой. Зато легенда у них осталась крепкая, и именно она продаёт такие штуки лучше любых объяснений.

"Когда на колёсах стоят такие насадки, водитель часто переоценивает их пользу. Для кражи они почти бесполезны, а на дороге создают больше вопросов, чем пользы. Если речь идёт о защите, нужно смотреть на нормальные средства фиксации колёс. Всё остальное — просто яркая оболочка, которая играет на впечатлении".

автомеханик Александр Михайлов

Ответы на популярные вопросы

Это вообще законно?
Не всегда. Если насадки выступают за габарит диска и меняют конструкцию машины без разрешения, у инспектора могут быть вопросы.

Они защищают от кражи колёс?
Нет. Пластик или силумин легко снимаются, а до гаек всё равно можно добраться обычным инструментом.

Почему их тогда покупают?
Чаще ради внешнего вида. Фура выглядит заметнее и жёстче, а это многим и нужно.

Есть ли от них хоть какая-то польза?
Психологическая — да. Иногда такой вид заставляет других держать дистанцию, но на реальную защиту рассчитывать не стоит.

Проверено экспертом: автомеханик Николай Тихонов

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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