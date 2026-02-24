Миссия выполнена — но рука не верит: открыт секрет, почему мы расчесываем кожу до крови

Февральское утро в лаборатории Лувенского университета пахнет озоном и стерильностью. Здесь, среди высокоточных микроскопов, ученые годами пытались разгадать простую, на первый взгляд, загадку: почему процесс чесания не длится вечно? Каждый из нас знаком с этим почти экстатическим чувством облегчения, когда ногти встречаются с зудящим участком кожи, и с тем неуловим моментом "достаточно", когда рука сама опускается. Оказывается, за этим бытовым ритуалом стоит сложнейшая биохимическая партитура, дирижируемая ионными каналами.

Исследование, представленное на юбилейной конференции Биофизического общества в Сан-Франциско, переворачивает наши представления о механике зуда. Ученые обнаружили скрытый молекулярный тормоз — ионный канал TRPV4. Если эта система дает сбой, жизнь превращается в бесконечную пытку, где недосып бьёт по коже, а обычное раздражение перерастает в хроническую патологию. Понимание того, как мозг считывает сигнал удовлетворения, может стать ключом к лечению экземы и псориаза.

"Открытие нейронного контура "стоп-сигнала" — это прорыв в нейробиологии кожи. Мы привыкли купировать зуд внешними средствами, но проблема часто кроется в нарушении обратной связи между периферическими нервами и мозгом. Когда ионный канал TRPV4 работает некорректно, человек попросту не получает биохимического подтверждения того, что физическое воздействие — почесывание — уже достигло своей цели. Это как пытаться утолить жажду водой, которая не ощущается мокрым". косметолог, эксперт по уходу за кожей и эстетическим процедурам Анастасия Шевелева

Молекулярные ворота: как TRPV4 управляет нашими ощущениями

Ионные каналы семейства TRP — это настоящие сенсоры нашего организма. Они реагируют на всё: от изменения температуры до давления. Долгое время считалось, что канал TRPV4 отвечает исключительно за болевые ощущения и механорецепцию. Однако группа под руководством профессора Роберты Гуальдани обнаружила его специфическую роль в регуляции зуда. В отличие от ситуаций, когда голова закружилась из-за резкого подъема и перепада давления, механизмы зуда задействуют более тонкие нейронные связи.

С помощью генетической инженерии исследователи создали модель, где TRPV4 отсутствовал только в сенсорных нейронах. Оказалось, что этот канал экспрессируется в механорецепторах Aβ, которые мы привыкли связывать с легким осязанием. Именно здесь рождается "сигнал удовлетворения". Когда мы чешемся, механическое воздействие активирует TRPV4, который посылает импульс в спинной мозг: "Миссия выполнена, зуд купирован".

"Зуд — это системный сигнал. Мы видим это на примере пациентов с хроническими заболеваниями органов. Иногда кожа страдает вторично, как при фиброзе. Современная медицина способна на невероятные вещи, такие как замена сердца и печени, но даже в таких сложных случаях мы часто сталкиваемся с тем, что нейронные пути саморегуляции организма — одна из самых хрупких материй для восстановления". врач-терапевт, врач общей практики Марина Егорова

Парадокс долгого чесания: когда тормоза отказывают

Результаты экспериментов на мышах с отключенным TRPV4 выглядели противоречиво. Грызуны начинали чесаться реже, но каждый такой эпизод превращался в бесконечный процесс. Они буквально не могли остановиться, так как мозг не получал подтверждения об облегчении. Это наглядно объясняет, почему при атопическом дерматите люди расчесывают кожу до крови: физиологическая "тормозная система" просто не работает.

Интересно, что психологическое состояние также играет роль. Если человек испытывает эмоциональное пренебрежение или хронический стресс, порог чувствительности рецепторов меняется. Нервная система становится гиперчувствительной, и сигналы зуда интерпретируются мозгом как более агрессивные, а механизмы подавления — как недостаточно эффективные.

От теории к практике: новые горизонты в лечении дерматитов

Открытие двойной роли TRPV4 — он и вызывает зуд в клетках кожи, и останавливает его через нейроны — ставит перед фармакологами сложную задачу. Обычные блокаторы канала могут только усугубить ситуацию. Необходимо таргетное воздействие, которое не будет затрагивать "полезные" нейронные связи. Это напоминает осторожность в биохакинге: например, когда чрезмерно употребляемые витамины крадут свет, вызывая макулопатию, вместо ожидаемой пользы.

В будущем терапия зуда станет более персонализированной. Вместо гормональных мазей мы, возможно, увидим препараты, настраивающие чувствительность ионных каналов. Это позволит миллионам людей с экземой вернуть контроль над собственным телом и избавиться от навязчивого желания чесаться.

"Для пациентов с хроническим зудом крайне важен комплексный подход. Мы часто видим, как даже выбор аксессуаров и одежды влияет на сенсорный порог. Сейчас в моде насыщенные носки и яркий трикотаж, но при гиперчувствительности кожи даже краситель или текстура волокна могут стать триггером, который "сломанный" TRPV4 не сможет вовремя подавить". стилист, эксперт по моде и подбору индивидуального образа Марина Воронцова

FAQ: ответы на ваши вопросы

Можно ли "натренировать" мозг перестать чесаться?

Частично да, через практики осознанности и охлаждение кожи, что снижает активность нейронов, однако при повреждении ионных каналов требуется медицинское вмешательство.

Почему зуд усиливается вечером?

Это связано с циркадными ритмами и повышением температуры тела, что активирует TRPV-каналы. Также вечером нас меньше отвлекают внешние стимулы.

Вредно ли постоянно чесаться?

Да, это создает "цикл зуд-расчесывание", повреждая защитный барьер кожи и провоцируя воспаление.

Читайте также