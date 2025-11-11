Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 10:55

Не запускается стиральная машина? Узнайте, как починить 5 самых распространенных проблем

Не включается, прыгает или не сливает воду: как устранить 5 популярных неисправностей стиральной машины

Стиральная машина — это важный помощник в быту, и когда она начинает работать не так, как нужно, это вызывает немало неудобств. На счастье, большинство проблем можно решить без привлечения профессионалов, если знать основные неисправности и способы их устранения. Рассмотрим пять самых распространенных проблем с техникой и способы их исправления.

1. Проблемы с отжимом

Если после стирки белье остаётся мокрым, а барабан не набирает обороты или вообще останавливается перед отжимом, это может быть связано с несколькими факторами. Причины могут быть в слишком большой или малой загрузке, неравномерном распределении белья, засорении сливного шланга или фильтра, неисправности датчика оборотов или модуля управления.

Как решить:

  • Перераспределите белье в барабане, чтобы оно было равномерно распределено.
  • Почистите фильтр и убедитесь, что сливной шланг не пережат.
  • Если проблема не исчезла, возможно, неисправен таходатчик или модуль управления, и в этом случае вам потребуется помощь специалиста.

2. Сильная вибрация и "прыжки" машинки

Если стиральная машина сильно вибрирует, издает громкие звуки или "прыгает" во время стирки или отжима, причиной может быть неправильная установка или дисбаланс белья. Важно, чтобы техника стояла на ровной поверхности, и ножки были правильно отрегулированы. Также возможен износ амортизаторов, подшипников или креплений барабана.

Как решить:

  • Проверьте, стоит ли машина на ровной поверхности, отрегулируйте ножки.
  • Оцените состояние амортизаторов, подшипников и креплений барабана. Если при нажатии на барабан он резко отскакивает, амортизаторы требуют замены.
  • Если амортизаторы или подшипники изношены, обратитесь к мастеру для их замены.

3. Посторонние шумы

Если стиральная машина начинает издавать необычные звуки, такие как скрежет, стук или свист, это может означать несколько вещей. Возможная причина — попадание постороннего предмета, например, монеты, камня или пуговицы, между барабаном и баком. Также такие звуки могут свидетельствовать о износе подшипников или неисправности двигателя.

Как решить:

  • Проверьте барабан на наличие посторонних предметов: выньте все возможные мелкие вещи, такие как монеты, камни или пуговицы.
  • Если шум продолжается, возможно, причиной является износ подшипников. В таком случае потребуется замена подшипников.
  • В случае, если проблема не в этом, обратитесь к мастеру, чтобы проверить состояние двигателя.

4. Машина не набирает воду или не сливает

Когда стиральная машина не набирает воду или не сливает её, первая вещь, которую стоит проверить, — это открыт ли кран подачи воды и не пережат ли шланг. Также стоит проверить фильтр и сливной шланг на наличие засоров. В некоторых случаях проблемы могут возникать из-за поломки насоса, который отвечает за отвод грязной воды.

Как решить:

  • Проверьте кран подачи воды и убедитесь, что шланг не пережат.
  • Очистите фильтр и сливной шланг от грязи и мусора.
  • Если проблема в насосу, потребуется замена насоса, и лучше поручить эту работу профессионалу.

5. Машина не включается

Если индикаторы на дисплее горят, но стиральная машина не реагирует на нажатие кнопок, это может быть связано с неисправностью сетевого шнура или кнопки включения. В случае, если это не так, возможно, проблема в модуле управления.

Как решить:

  • Проверьте сетевой шнур на наличие повреждений и убедитесь, что он правильно подключен.
  • Проверьте кнопку включения на наличие повреждений или загрязнений.
  • Если ни одна из этих причин не является проблемой, вероятно, неисправен модуль управления, и потребуется помощь специалиста для его диагностики и замены.

Понимание распространенных неисправностей стиральных машин поможет вам не только сэкономить время, но и предотвратить дорогие ремонты. Прежде чем вызвать мастера, попытайтесь устранить проблемы с помощью простых проверок и действий. Однако в случае сложных поломок не стоит рисковать — лучше обратиться к профессионалу, чтобы избежать дальнейших повреждений техники.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Экономия на ремонте при своевременном устранении проблем Некоторые поломки требуют профессиональной помощи
Возможность решения проблемы самостоятельно Не всегда легко найти точную причину неисправности
Простота диагностики некоторых проблем Не все поломки можно исправить без опыта

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если стиральная машина продолжает сильно вибрировать?
Проверьте, правильно ли установлена техника и отрегулированы ли ножки. Если проблема не исчезает, возможно, требуется замена амортизаторов или подшипников.

Как часто нужно чистить фильтры в стиральной машине?
Фильтры рекомендуется чистить примерно раз в месяц, особенно если машина часто используется.

Как понять, что поломка в модуле управления?
Если стиральная машина не включается или не выполняет основные функции (не набирает воду, не выполняет стирку), возможно, проблема именно в модуле управления. В этом случае лучше вызвать специалиста.

Мифы и правда о неисправностях стиральных машин

Миф 1: "Стиральная машина не будет работать без профессиональной диагностики".

Правда: Многие неисправности можно устранить самостоятельно, например, проверив шланги или фильтры.

Миф 2: "Все проблемы со стиральной машиной требуют замены деталей".

Правда: Не всегда нужно заменять детали. Иногда достаточно почистить или отрегулировать машину, чтобы она снова заработала исправно.

Миф 3: "Проблемы с отжимом связаны только с перегрузкой машины".

Правда: Неравномерно распределенное белье или засорение фильтра тоже могут стать причиной проблем с отжимом.

