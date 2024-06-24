Представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел выразила глубокую обеспокоенность по поводу применения кассетных боеприпасов в населенных районах.
Троссел подчеркнула, что, хотя международное гуманитарное право не запрещает само по себе использование кассетных боеприпасов, их применение в густонаселенных районах противоречит основополагающим принципам ведения боевых действий, в частности, запрету на неизбирательные атаки.
Она также отметила, что мирное население страдает от последствий применения такого оружия на протяжении многих лет. С учетом высокого риска для мирных жителей Троссел призвала все государства отказаться от использования кассетных боеприпасов.
Она также обратилась к России и Украине с призывом присоединиться к более чем 100 государствам, ратифицировавшим Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая полностью запрещает их применение.
В середине дня 23 июня украинские войска атаковали Севастополь. Министерство обороны России сообщило, что город подвергся обстрелу пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, а одна взорвалась в воздухе.
Министерство обороны России возложило ответственность за атаку на США, так как именно они поставляют Украине эти ракеты, а американские специалисты программируют траекторию полета ракет ATACMS. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки на Севастополь. 24 июня в Севастополе был объявлен день траура.
Фото: From Wikimedia Commons/ State Emergency Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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